Nie wyrzucaj gałęzi i pędów po cięciu borówki amerykańskiej. Zrób z nimi to i rozsyp wokół krzewów. Borówka amerykańska latem obsypie takimi owocami, jakich nigdy nie widziałeś

Wiosenne cięcie borówki amerykańskiej jest kluczowe dla jej owocowania i zdrowia.

Pamiętaj o usuwaniu starych pędów i prześwietlaniu krzewu, a przycięte gałązki wykorzystaj jako mulcz.

Chcesz, by Twoja borówka owocowała obficie? Poznaj sekrety cięcia, nawożenia i domowych sposobów pielęgnacji!

Jak przycinać borówkę amerykańską wiosną?

Przełom lutego i marca to czas, gdy zaczyna się intensywna pielęgnacja roślin ogrodowych. Od zabiegów przeprowadzonych wczesną wiosną zależy kwitnienie i owocowanie krzewów oraz drzew. Gdy stopnieją śniegi, a temperatury będą na plusie zdejmuje się zimowe okrycia, a także rozpoczyna nawożenie. W przypadku krzewów owocowych, takich jak borówka amerykańska ważnym zabiegiem jest również cięcie. Ogrodnicy wskazują, że wiosenne cięcie borówki amerykańskiej należy przeprowadzić, gdy minie ryzyko największych mrozów, ale krzewy pozostają jeszcze w fazie spoczynku. Cięcia nie powinno bowiem wykonywać się, gdy krzew zacznie wypuszczać pąki i wystartuje sezon wegetacji.

W przypadku borówki amerykańskiej przede wszystkim usuwa się stare i przesuszone pędy. Należy je uciąć aż do samego gruntu. Raz na kilka lat wykonuje się także cięcie prześwietlające mające na celu usunięcie zbyt gęsto rosnących gałęzi oraz tych, które się ze sobą krzyżują. Zbyt gęsty krzew będzie coraz gorzej owocował, a pędy będą walczyły ze sobą o wodę i substancje odżywcze z gleby. Pamiętaj, by zawsze do cięcia krzewów korzystać z naostrzonego i zdezynfekowanego sekatora. Dzięki temu nie porazisz pędów chorobami grzybowymi.

Zrób to z pędami i gałązkami po cięciu borówki amerykańskiej. Dzięki temu będzie lepiej owocować

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przycięte pędy z krzewów owocowych można wykorzystać w ogrodzie. Zamiast je wyrzucać lub palić lepiej jest przygotować z nich rozdrobiony nawóz. Aby stare pędy przydały się w ogrodzie należy pociąć je na mniejsze kawałki o długości kilku centymetrów. Możesz wykorzystać do tego specjalną rozdrabniarkę lub zrobić to samodzielnie sekatorem. Rozdrobnione pędy rozsyp wokół korzeni borówki amerykańskiej. Tak przygotowana ściółka spulchni glebę, a także zatrzyma w niej wilgoć oraz substancje odżywcze z płynnych nawozów. Mulcz z gałęzi wspomoże otrzymanie kwaśnego pH gleby, a także ograniczy rozrost chwastów.

Czym nawozić borówkę amerykańską wiosną?

Pamiętaj, że borówki to rośliny kwasolubne, więc wybieraj nawozy specjalnie przeznaczone dla nich, które nie tylko dostarczą niezbędnych składników odżywczych, ale także pomogą utrzymać optymalne pH gleby. Pierwszą dawkę nawozu warto zastosować wczesną wiosną, tuż przed rozpoczęciem wegetacji, a drugą po kwitnieniu. Jeśli szukasz ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań, możesz przygotować domowy nawóz do borówek. Jednym z popularnych i skutecznych sposobów jest nawóz z fusów po kawie. Fusy zawierają azot, potas i magnez, a także pomagają zakwasić glebę, co borówki uwielbiają. Wystarczy rozsypać cienką warstwę fusów wokół krzewów (około 1-2 szklanki na roślinę) i delikatnie wymieszać je z wierzchnią warstwą ziemi. Pamiętaj, aby nie przesadzić z ilością, aby nie doprowadzić do nadmiernego zakwaszenia. Innym sposobem jest nawóz z octu jabłkowego: rozcieńcz 1 szklankę octu jabłkowego w 10 litrach wody i podlewaj nim borówki raz na kilka tygodni. Oba te rozwiązania wspomogą wzrost i owocowanie Twoich roślin w naturalny sposób.