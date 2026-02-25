Zełenski rozmawiał z Trumpem! "Tylko w ten sposób można zakończyć wojnę"

PAP
PAP
2026-02-25 22:12

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że w środę, 25 lutego odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jak poinformował, dotyczyła ona przygotowań do zaplanowanego na czwartek spotkania dwustronnego w Genewie oraz organizacji marcowego, trójstronnego spotkania zespołów negocjacyjnych, które w dalszej perspektywie miałoby doprowadzić do rozmów na szczeblu przywódców. Szczegóły poniżej.

Autor: Andrzej Iwanczuk/East News/ Reporter

Rozmowa Zełenskiego z Trumpem i plan dalszych negocjacji

- Właśnie rozmawiałem z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem (...) Rozmawialiśmy o kwestiach, nad którymi jutro w Genewie będą pracować nasi przedstawiciele podczas spotkania dwustronnego, a także o przygotowaniach do kolejnego spotkania zespołów negocjacyjnych w pełnym składzie w formacie trójstronnym na początku marca. Liczymy, że umożliwi to przejście do negocjacji na szczeblu przywódców - napisał Zełenski na komunikatorze Telegram.

- Prezydent Trump popiera taką kolejność działań. Tylko w ten sposób można rozwiązać wszystkie złożone i delikatne kwestie i wreszcie zakończyć wojnę - stwierdził.

Ukraiński prezydent poinformował, że w środowej rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem uczestniczyli również jego bliscy współpracownicy – specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz doradca i zięć prezydenta USA Jared Kushner. Zełenski zaznaczył, że zespoły obu stron pozostają w stałym kontakcie i intensywnie pracują nad kolejnymi etapami rozmów, dziękując im za zaangażowanie w proces negocjacyjny.

Genewa: odbudowa Ukrainy i wymiana jeńców

W czwartek w Genewie zaplanowano spotkanie przedstawicieli Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Wśród tematów rozmów ma znaleźć się tzw. Prosperity Package – pakiet dotyczący odbudowy Ukrainy oraz szczegóły jego wdrażania. Zełenski przekazał również, że polecił Rustemowi Umierowowi poruszyć kwestię kolejnej wymiany jeńców wojennych z Rosją.

Poprzednia tura rozmów z udziałem Ukrainy, USA i Rosji odbyła się w połowie lutego w Genewie. Uczestniczyli w niej także reprezentanci Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Szwajcarii. Była to kolejna odsłona trójstronnego formatu negocjacyjnego zainicjowanego w styczniu.

Program PURL i wsparcie militarne

- Bardzo cenimy program PURL. Ta zima jest najtrudniejsza dla Ukrainy, ale rakiety do systemów obrony przeciwlotniczej, które możemy kupować w USA, bardzo pomagają nam przetrwać wszystkie te wyzwania i chronić życie - podkreślił Zełenski.

Mechanizm PURL, uruchomiony w sierpniu 2025 roku, zakłada finansowanie przez państwa NATO zakupu uzbrojenia z amerykańskich zasobów, które następnie trafia do Ukrainy. Rozwiązanie to ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone wstrzymały bezpośrednie dostawy pomocy wojskowej.

