Zmiel 4 łyżki i wsyp do słoiczka. Postaw go w toalecie, a aromatyczny zapach od razu się rozniesie. Zapach do toalety

Chyba każdy przyzna, że toaleta jest tym pomieszczeniem w domu, w którym nie zawsze panują ładne zapachy. Oczywiście przyczyn tego stanu jest wiele i niektóre z nich można w prosty sposób wyeliminować. Niewątpliwie najpopularniejszym sposobem jest postawienie odświeżacza powietrza w toalecie. W ten sposób nie tylko zneutralizujemy brzydkie zapachy, ale też odświeżymy powietrze w toalecie na wiele dni. Jednak zamiast kupować w sklepie taki odświeżacz, lepiej przygotować naturalny zapach do toalety. Wyjdzie nie tylko bardziej ekologicznie, ale przede wszystkim taniej. Jednym z najlepszych naturalnych neutralizatorów brzydkich zapachów jest oczywiście kawa. Jej intensywny aromat szybko rozniesie się po pomieszczeniu i pobudzi nasze zmysły. Dlatego przygotowanie naturalnego zapachu do toalety właśnie na bazie kawy jest naprawdę świetnym rozwiązaniem.

Naturalny zapach do toalety. Jak go zrobić z kawy?

Do zrobienia naturalnego zapachu do toalety potrzebujesz niedużego słoiczka lub miseczki ozdobnej i świeżo zmielonej kawy. Wsyp około cztery łyżki kawy do słoiczka i postaw go na półce w toalecie, a aromatyczna woń momentalnie rozniesie się po całym pomieszczeniu. Pamiętaj, aby wymieniać wsad tak co 3-4 dni na świeży.

Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z toalety?

Istnieje kilka przyczyn brzydkiego zapachu w toalecie. Przede wszystkim należy sprawdzić wentylację w tym małym pomieszczeniu. Kolejną przyczyną nieprzyjemnego zapachu w toalecie jest brudna muszla, dlatego powinno się ją starannie czyścić co 3 dni. Na koniec należy wsypać do środka opakowanie sody oczyszczonej, która znakomicie neutralizuje brzydkie zapachy. Jeśli w toalecie jest widoczny kamień, to usuń go octem.

