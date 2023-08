i Autor: SHUTTERSTOCK Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z toalety

Higienicznie czysta łazienka

Sięgnij do lodówki i wrzuć to do muszli. Pozbędziesz się brzydkiego zapachu z toalety w kilka sekund

Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z toalety? To pytanie z pewnością nurtuje wiele osób. Regularne czyszczenie toalety powinno zlikwidować problem powstawania nieprzyjemnego zapachu. Niestety osad z kamienia sprzyja rozwojowi bakterii i w efekcie z muszli klozetowej zaczyna śmierdzieć. Istnieje jeden naprawdę niezawodny sposób na pozbycie się przykrego zapachu z toalety. Wystarczy wykorzystać pewien produkt, który wiele osób trzyma w swojej kuchni.