Zawsze w majówkę robię to z trawnikiem w ogrodzie. Piękny dywan trawy bez wysiłku

Pielęgnację trawnika warto zacząć już wczesną wiosną. Dzięki temu latem będziemy mogli cieszyć się pięknym dywanem trawy. Wiosenne prace ogrodowe należy zacząć od grabienie ubiegłorocznych liści oraz obumarłej trawy. W miejscach, gdzie pojawiły się łyse placki ziemi warto posadzić świeżą trawę. Wiosna to także dobry czas na przeprowadzenie wertykulacji trawnika, czyli napowietrzenie go. Ta czynność sprawi, że trawa będzie lepiej rosnąć, a mech nie będzie się pojawiać. Podczas nawożenia trawnika wiosną warto zadbać o kilka składników odżywczych. To właśnie ich trawa potrzebuje najbardziej. Jednym z takich składników jest azot i potas. Azot poprawia wzrost roślin. Sprawia, że trawa rośnie silna i zielona. Potas z kolei odpowiada na rozwój systemu korzeniowego. Jest stymulatorem trawy i wspomaga jej odporność na suszę oraz choroby.

Ważnym elementem pielęgnacji trawnika jest również jego koszenie. W ostatnim czasie wokół koszenia pojawiło się wiele kontrowersji. W przypadku miejskich trawników coraz więcej osób optuje, by pozostawić niekoszone połacie trawy. Sytuacja jest nieco inna w przypadku przydomowych trawników oraz działek. Skoszona trawa jest wygodniejsza, mniej pyli, a i ryzyko złapania w niej kleszcza jest nieco mniejsze.

Koszenie trawy na działce to niezły trening. Dla wielu osób jest to męcząca i czasochłonna czynność. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą automatyczne kosiarki, które działają na podobnej zasadzie co samo jeżdżące odkurzacze. Marka PARKSIDE wprowadza na rynek dwie nowe kosiarki automatyczne, zapewniające precyzyjne koszenie przydomowej zieleni. Miłośnicy ogrodnictwa będą zachwyceni cenami urządzeń:

robot koszący PMRA 20-Li, odpowiedni dla trawnika o powierzchni do 500 m² będzie dostępny w Polsce za ok. 850 zł,

smart model PMRDA 20-Li, odpowiedni dla trawnika o powierzchni do 1000 m² będzie kosztował ok. 1599 zł.

Silniki kosiarek PARKSIDE imponują pod względem jakości i dobrego stosunku ceny do jakości. Oba modele wyposażone są w 3-ostrzowy system z centralnym kołem obrotowym, zapewniając doskonałe rezultaty koszenia za każdym razem. Bezszczotkowe silniki cechuje niska eksploatacja i długa żywotność.

Kosiarka automatyczna PARSKISE smart model PMRDA 20-Li to urządzenie, które świetnie sprawdzi się na działce. Kosiarka zadba o ścięcie trawy na większych powierzchniach. Ona będzie kosić, a ty będziesz mógł skupić się na pełnym wypoczynku. PARSKISE smart model PMRDA 20-Li wyposażona jest w WiFi oraz bluetooth, a kod PIN zabezpieczy urządzenie przed kradzieżą.

Jak korzystać z kosiarki automatycznej?

Na początku sprawdź, czy na trawniku nie leżą kamienie oraz gałęzie. Mogą się one dostać pomiędzy noże kosiarki i uszkodzić urządzenie. Przed uruchomieniem kosiarki wokół powierzchni trawnika, na której będzie pracowało urządzenie rozwiń kabelograniczający. Możesz to zrobić poprzez użycie haków lub zakopanie kabla ograniczającego w ziemi. W ten sposób kosiarka będzie "wiedziała" po jakim obszarze się poruszać. Czujniki kosiarki są w stanie rozpoznawać stałe przeszkody większe niż 100 mm. Mniejsze przeszkody, jak grządki kwiatów znajdujące się w obrębie trawnika należy zabezpieczać, układając w odpowiedni sposób kabel ograniczający. PARSKISE smart model PMRDA 20-Li uruchamiaj, gdy trawa jest sucha i nie pada deszcz. Kosiarka wyposażona jest w program automatycznego powrotu do stacji ładującej gdy zacznie padać deszcz. Urządzenie jest proste w obsłudze i stosunkowo ciche. Świetnie sprawdzi się na dużych połaciach trawy.

i Autor: Materiały prasowe Parkside

