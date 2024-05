28-latka i 30-latek zginęli w zderzeniu z tirem! Ich córeczkę zabrał śmigłowiec

i Autor: KPP w Ostródzie 28-letnia kobieta i 30-letni mężczyzna to ofiary wypadku, do którego doszło w czwartek, 9 maja, pod Ostródą

Śmiertelny wypadek

28-latka i 30-latek zginęli w zderzeniu z tirem! Ich malutką córeczkę zabrał śmigłowiec

28-letnia kobieta i 30-letni mężczyzna to ofiary wypadku, do którego doszło w czwartek, 9 maja, pod Ostródą. Ok. godz. 15 obydwoje jechali ze swoją niespełna 4-letnią córeczką drogą wojewódzką nr 537 na trasie Marwałd-Wygoda. Jak wstępnie informuje policja, ich osobowy opel zjechał nagle na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym.