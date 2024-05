Sery Hochland teraz w nowych opakowaniach!

W każdą sobotę podlewam tym swój skrzydłokwiat! Kilka kropel dodanych do wody sprawia, że skrzydłokwiat lepiej rośnie, a jego liście stają błyszczące i mięsiste. Odżywka do skrzydłokwiatu

Skuteczna broń na mszyce. Zalewam to wodą i pryskam rośliny. Działa niczym gaz pieprzowy, a mszyce uciekają. Sposób na zwalczenie mszyc

Kroję na kawałeczki i zalewam wodą. To najlepsza odzywka do trzykrotki. Kwiat zagęszcza się w ekspresowym tempie i ma ładny pokrój

Na pierwszy rzut oka uwagę zwraca większe logo oraz hasło „To jest pyszne!” na granatowej apli mającej, bez względu na wariant, zawsze ten sam charakterystyczny, nawiązujący do logotypu marki kształt. Ponadto widoczna na opakowaniach lniana tkanina podkreśla naturalność i jakość, a jako materiał ponadczasowy, łączy tradycję z nowoczesnością, zaś drewniana deska z uchwytem pozwala apetycznie zaprezentować produkty w różnych okazjach użycia. A że Hochland konsekwentnie wspiera także Program Pajacyk, to i tej informacji nie mogło oczywiście zabraknąć. W końcu warto dzielić się tym co dobre, prawda?

Umiejętne wykorzystanie brand distinctive assets (charakterystycznych zasobów marki), spójność wizerunku marki na wszystkich opakowaniach, uporządkowany i jasny przekaz kluczowych informacji oraz łatwość rozróżniania wariantów – to właśnie te cele były nadrzędne podczas prac nad nową identyfikacją wizualną marki Hochland.

Nie wiesz, na jaki wariant masz ochotę? Do wyboru masz:

Hochland Kanapkowy z szynką – ten kremowy serek twarogowy to idealny składnik każdej kanapki. Ma kremową konsystencję i bogaty, unikalny smak.

Hochland Kanapkowy mini mix śmietankowy/ze szczypiorkiem – to cztery osobne porcje serka, w dwóch pysznych smakach, które doskonale sprawdzą się w domu, w pracy, w szkole czy też w drodze.

Krążek Mixtett – ten zestaw pysznych kremowych trójkącików to ponadczasowa klasyka, której nie można się oprzeć ani na kanapce, ani w formie wspaniałej serowej zupy-krem.

Bloczek ze śmietanką – ten serek jest aksamitny i delikatny w smaku, dosłownie niezastąpiony na kromce razowego chleba i w zupie pomidorowej z bazylią.

Plastry topione Tost – ten ser jest perfekcyjny w połączeniu z gorącym, chrupiącym pieczywem. Zapiekanka, tost czy burger z serem Hochland Tost zyskają wyjątkowego charakteru.

Plastry żółte Gouda– do najważniejszych walorów tego sera zaliczyć warto łagodny smak, subtelny zapach oraz wszechstronność zastosowań.

Plastry żółte Sielski – to ser z dziurami o zbalansowanym, lekko słodkim smaku i zapachu oraz sprężystej konsystencji.

i Autor: materiał prasowy Hochland