Tylko u nas! Doda szczera do bólu! "Nie chcę ekscytować się tym, co będzie za tydzień. Nie obchodzi mnie to! "

Redaktor "Super Expressu" przeprowadził, podczas Sylwestra z Dwójką 2025 ekskluzywny wywiad z Dodą. Gwiazda już zdążyła zrobić na scenie pdo Spodkiem w Katowicach niesamowite show! Zobaczyliśmy jak wokalistka spływa na scenę z ludzkiego, żywego yrandola. A potem było jesxcze lepiej.

Ja w ogóle nie jestem fanką świąt, a Bożego Narodzenia zwłaszcza. Takie tama stroiki, nie stroiki, nie jestem tego typu laską, żeby się tym pasjonować lub radować. Ale sylwester to jest mój ulubiony czas, jeśli chodzi o pracę na scenie. Dzieje się, potem jest zabawa, wszyscy możemy świętować. Na scenie można bardzo dużo robić, jest ta energia, ja to bardzo lubię.

Adrian Nychnerewicz: Jaki był ten rok dla ciebie? Teraz jest czas podsumowań

Doda: Bardzo szybko zleciał! Im jesteś starszy to nie możesz się doczekać tego, co będzie za tydzień albo za miesiąc. "Kiedy będą te wakacje, kiedy ten urlop". Ja tak nie mam. Ja każdy najmniejszy dzień staram się celebrować i rozwlekać do granic możliwości. Nigdy nie chcę ekscytować się tym, co jest za tydzień. Nie obchodzi mnie to! Chcę myśleć o tym, co jest dzisiaj. Tak się nauczyłam i wtedy mi czas wolniej leci.

Ten rok zleciał ekspresowo, może dlatego, że miałam dużo pracy na planie filmowym. Był po prostu straszny zapieprz z tym!

Doda opowiedziała o kulisach produkcji filmu biograficznego o niej. Dokument tworzy Amazon i okazuje się, że jest on mocnym rywalem dla TVN. Dlatego te były wielkie problemy z uzyskaniem zgody stacji na wykorzystanie fragmentów dzieł, cy piosenek wokalistki. To było praktycznie nie do prejścia.

Tak naprawdę jesteśmy tylko trybikiem w rękach gigantów. My jesteśmy po prostu najmniej ważni w tym wszystkim. Oni po prostu mają tam ze sobą konflikty wynikające z podbierania sobie publiczności. Ale ja zabieram bardzo d0obrze na tym filmie, nie narzekam.

AN: Jaki będzie ten rok dla ciebie? Podsumowujący, skumulowany wokół filmu?

Nie zastanawiałam się nad tym. Mam jeszcze kilka innych, nowych projektów, o których fani nie wiedzą i się nie spodziewają. Ale ja już jestem nauczona, żeby się nie ch3alić, tylko trzymać w tajemnicy. Zawodowo nowy rok będzie bardzo dobry!

AN: A zamierzasz obejrzeć film o Edycie Górniak? Ona powiedziała, że tego o tobie nie będzie oglądać...

Aha... Ja chętnie obejrzę. Lubię filmy dokumentalne o ludziach, którzy odnieśli sukces. W naszym kraju jest on okupiony różnymi kłodami, cierpieniem, zawodami. Dla mnie to jest zawsze bardzo motywujące oglądać taką ścieżkę innych ludzi.

Doda zdradziła też, ile wysiłku kosztował jej 2-minutowy występ udziałem żywego żyrandola.

Ludzie widzą tylko dwie minuty show w telewizji i nie dają sobie sprawy, ile osób jest w to zaangażowanych, jako dużo wysiłku to kosztuje. Jak walczymy z najmniejszymi zapięciami, zabezpieczeniami, których nie zapięcie kosztuje nas położenie całego show. I akrobaci, i tancerze, i muzycy, i alpiniści -wszyscy w jednym momencie muszą zrobić wzystko, żeby te dwie minuty były totalne.

Alpiniści to chyba tylko u Ciebie?

Oczywiście, że tak! Ja jestem artystką, która swój ogromny budżet poświęca na to, aby zachwycać, zaskakiwać swoich fanów. Nie lubię robić nic na odwal się i za każdym razem staram się robić ogromne widowisko i zatrudniać ludzi, który mi w tym pomogą.

Na koniec wywiadu dziennikarz "Super Expressu" dał Dodzie do wylosowania wróżbę na 2026 rok. Przygotowała ją znana i ceniona tarocistka. Gwiazda przeczytała, lekcję dla siebie na przyszły rok.

Przyszłość to iluzja, więc zamiast się martwić, poczuj spokój i manifestuj to, czego pragniesz.

Komentarz Dody?

Ja się nigdy nie martwię na zapas, ponieważ martwiłabym się dwa razy!

