74-letni Sting nie pojawił się na próbie do "Sylwesta z Dwójką". Co się stało? Organizatorzy zabrali głos

Już dziś wieczorem Katowice wypełnią się muzyką i świętowaniem końca roku. Telewizja Polska przygotowała wielkie widowisko sylwestrowe – na scenie "Sylwestra z Dwójką" pojawią się zarówno polskie gwiazdy, jak i legenda światowej sceny muzycznej, Sting. Wśród krajowych wykonawców nie zabraknie Justyny Steczkowskiej, Maryli Rodowicz, Dody czy Dawida Kwiatkowskiego.
Nie przegap: Sylwester z Dwójką 2025 - kto wystąpi? Oto gwiazdy Sylwestra w Katowicach
Sting nie pojawił się na próbie do "Sylwestra z Dwójką"
Choć wielu fanów spodziewało się, że Sting będzie ćwiczyć wspólnie z zespołem i orkiestrą podczas wcześniejszych prób, tak się nie stało.
Nikogo to nie zdziwiło. Podobnie było rok temu, gdy na sylwestrze występował Bryan Adams. Artyści tego kalibru mają zwykle tylko jedną próbę - w dniu koncertu. W przypadku Stinga jest dokładnie tak samo
– tłumaczy osoba pracująca przy organizacji sylwestra w rozmowie z Plejadą.
Organizatorzy sprawdzili jedynie nagłośnienie przy jego największych hitach, takich jak "Every Breath You Take" czy "Fields of Gold".
Wymagania koncertowe Stinga
Sting ma swoje wymagania. W jego garderobie znajdzie się woda niegazowana, miód manuka z Nowej Zelandii oraz świeży korzeń imbiru – produkty, które pomagają mu dbać o głos. Dodatkowo artysta zażyczył sobie kilku roślin, które mają stworzyć przyjemną atmosferę w jego przestrzeni przygotowanej do występu.
Polecamy: Sting szokuje! Piosenkarz wynalazł eliksir młodości?
"Sylwester z Dwójką" w Katowicach
"Sylwester z Dwójką" to jedna z największych imprez sylwestrowych w Polsce. Scena pod Spodkiem pomieści setki gości, a miliony widzów obejrzą transmisję w telewizji i online.
Choć Sting nie wziął udziału w próbach, artyście towarzyszą doświadczeni muzycy i technicy, którzy dbają, by wszystko było dopięte na ostatni guzik. Organizatorzy zapewniają, że widzowie mogą spodziewać się widowiska na najwyższym poziomie – zarówno pod względem muzycznym, jak i wizualnym.
Nikt nie ma wątpliwości, że Sting potrafi porwać publiczność, a jego skromne, ale przemyślane wymagania w garderobie dowodzą, że gwiazda wie, jak dbać o głos i energię podczas koncertu.
"Sylwester z Dwójką" w Katowicach startuje już o 19:50 w TVP2 i na TVP VOD.