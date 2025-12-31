74-letni Sting nie pojawił się na próbie do "Sylwesta z Dwójką". Co się stało? Organizatorzy zabrali głos

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
rr
2025-12-31 12:27

Sting, gwiazda "Sylwestra z Dwójką" w Katowicach, nie pojawił się na próbach przed koncertem. Jak twierdzi jedna z osób pracujących przy organizacji wydarzenia - nikogo to nie zdziwiło. Poznaj szczegóły.

Już dziś wieczorem Katowice wypełnią się muzyką i świętowaniem końca roku. Telewizja Polska przygotowała wielkie widowisko sylwestrowe – na scenie "Sylwestra z Dwójką" pojawią się zarówno polskie gwiazdy, jak i legenda światowej sceny muzycznej, Sting. Wśród krajowych wykonawców nie zabraknie Justyny Steczkowskiej, Maryli Rodowicz, Dody czy Dawida Kwiatkowskiego.

Nie przegap: Sylwester z Dwójką 2025 - kto wystąpi? Oto gwiazdy Sylwestra w Katowicach

Sting nie pojawił się na próbie do "Sylwestra z Dwójką"

Choć wielu fanów spodziewało się, że Sting będzie ćwiczyć wspólnie z zespołem i orkiestrą podczas wcześniejszych prób, tak się nie stało.

Nikogo to nie zdziwiło. Podobnie było rok temu, gdy na sylwestrze występował Bryan Adams. Artyści tego kalibru mają zwykle tylko jedną próbę - w dniu koncertu. W przypadku Stinga jest dokładnie tak samo

– tłumaczy osoba pracująca przy organizacji sylwestra w rozmowie z Plejadą.

Organizatorzy sprawdzili jedynie nagłośnienie przy jego największych hitach, takich jak "Every Breath You Take" czy "Fields of Gold".

Wymagania koncertowe Stinga

Sting ma swoje wymagania. W jego garderobie znajdzie się woda niegazowana, miód manuka z Nowej Zelandii oraz świeży korzeń imbiru – produkty, które pomagają mu dbać o głos. Dodatkowo artysta zażyczył sobie kilku roślin, które mają stworzyć przyjemną atmosferę w jego przestrzeni przygotowanej do występu.

Polecamy: Sting szokuje! Piosenkarz wynalazł eliksir młodości?

"Sylwester z Dwójką" w Katowicach

"Sylwester z Dwójką" to jedna z największych imprez sylwestrowych w Polsce. Scena pod Spodkiem pomieści setki gości, a miliony widzów obejrzą transmisję w telewizji i online.

Choć Sting nie wziął udziału w próbach, artyście towarzyszą doświadczeni muzycy i technicy, którzy dbają, by wszystko było dopięte na ostatni guzik. Organizatorzy zapewniają, że widzowie mogą spodziewać się widowiska na najwyższym poziomie – zarówno pod względem muzycznym, jak i wizualnym.

Nikt nie ma wątpliwości, że Sting potrafi porwać publiczność, a jego skromne, ale przemyślane wymagania w garderobie dowodzą, że gwiazda wie, jak dbać o głos i energię podczas koncertu.

"Sylwester z Dwójką" w Katowicach startuje już o 19:50 w TVP2 i na TVP VOD.

Super Express Google News
Sting bez miodu nie wystąpi
10 zdjęć
Jak pachnie Sting | How we met w Kolumnie Zygmunta
Sonda
Czy Sting wygląda dobrze jak na swój wiek?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Sylwester z Dwójką
STING
Sylwester z Dwójką 2025
STING W POLSCE