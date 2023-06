72-letni Sting szokuje! Piosenkarz wynalazł eliksir młodości?

72-letni Sting szokuje młodym wyglądem na koncercie. Na ile lat wygląda brytyjski piosenkarz?

Sting to jeden z największych gwiazdorów showbiznesu dosłownie od dziesiątek lat. Dziś brytyjski piosenkarz ma 72 lata. Nie zamierza jednak zostawać emerytem i wkładać ciepłych kapci. Nie dość, że nadal koncertuje i porywa tłumy, to jeszcze... wygląda na jakieś dwadzieścia lat mniej, niż ma. Urodzony 2 października 1951 roku gwiazdor w czerwcu pokazał się fanom na żywo podczas kameralnego koncertu w brytyjskim Scarborough. Wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Wygląda na to, że 72-letni Sting wygląda coraz lepiej - i to w dodatku na żywo, a nie na żadnych wyretuszowanych fotkach z Instagrama. Sting jest wampirem, a może wynalazł eliksir młodości? Jedno jest pewne - niejeden młodszy artysta może pozazdrościć mu formy.

Sting. Kariera, największe hity, życie prywatne

Sting zaczął karierę muzyczną w latach siedemdziesiątych. W 1977 roku założył zespół The Police ze Stewartem Copelandem i Henrym Padovanim, potem szybko zastąpionym przez Andy’ego Summersa. Wydali sześć albumów, w latach 70. i 80. zdobyli sześć nagród Grammy. W 1981 roku Sting zaczął karierę solową. Jego największe hity to m.in. „Roxanne” i „Message in a Bottle”, które wówczas zaśpiewał. W latach 1976–1984 był mężem aktorki Frances Tomelty, w 1992 roku wziął ślub z aktorką i producentką Trudie Styler. Para jest razem do dziś, mają trójkę dorosłych dzieci.

