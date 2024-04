Horoskop

Horoskop mówi o wątpliwościach, ale i szczęściu. Prawda wyjdzie na jaw. Rady przepowiedni na majówkę mówią wiele. Horoskop tygodniowy 29.04.-5.05.

zw | mzz 7:59 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Co cię czeka w najbliższym tygodniu 29.04.-5.05.? Przed nami majówka i tydzień, który może przynieść sporo przygód! Według horoskopu jednych właśnie to czeka, inni będą kombinować, skąd wyciągnąć pieniądze, a jeszcze inni zamiast odpoczynku, będą mieli mnóstwo spraw do załatwienia! Przepowiednia radzi, jak przejść przez nowy tydzień.