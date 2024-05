Egzamin ósmoklasisty 2024: matematyka. Mamy arkusze CKE i odpowiedzi. To zadanie wzbudziło mnóstwo emocji, a rozwiązanie jest banalne! 15.05.2024 [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

Egzamin ósmoklasisty 2024: język angielski. Co będzie na angielskim 16.05.2024? Arkusze CKE i odpowiedzi. Przecieki, pewniaki, komentarze [RELACJA NA ŻYWO] [RELACJA NA ŻYWO]

Bydgoszcz. Zabójstwo 19-letniej Karoliny. Zamordował ją Adrian W.?

Adrian W. to według organów ścigania zabójca 19-letniej Karoliny K., która zaginęła we wrześniu 2001. Do takich wniosków policjanci i prokuratura z Bydgoszczy doszli po kilkunastu latach od zbrodni, wznawiając śledztwo. W ujawnieniu prawdy pomogły: postęp techniczny, nowe możliwości badania śladów i jak mówią sami zainteresowani, ich determinacja.

O wytypowaniu domniemanego sprawcy przesądził zabezpieczony wcześniej materiał genetyczny należący do ofiary, który znaleziono w rzeczach mężczyzny. 47-latek w czasie pierwszego postępowania zaprzeczał natomiast, jakoby znał 19-latkę i miał z nią jakikolwiek kontakt. Tymczasem okazało się, że obydwoje poznali się na dożynkach w Pruszczu Gdańskim, gdzie W. zjawił się 2 miesiące po wyjściu z więzienia - odbywał karę za gwałt. Niedługo później popełnił ponadto kolejną zbrodnię.

Polska w ogniu! Czy za ostatnimi pożarami stoi Rosja? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.