Palermo. Polska turystka potrącona śmiertelnie przez pijanego kierowcę

Policja w Palermo wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku, którego ofiarą jest 31-letnia polska turystka. Jak informuje "Głos Wielkopolski", powołując się na Palermo Today. Do zdarzenia doszło w nocy z 11 na 12 maja, gdy kobieta przechodziła przez jezdnię razem z mężem. Według wstępnych ustaleń potrącił ją 46-letni kierowca smarta, który najpierw uciekł z miejsca zdarzenia, ale następnego dnia zgłosił się do komendy razem z prawnikiem, przyznając się do udziału w zdarzeniu. W momencie zatrzymania miał we krwi ponad 0,5 promila alkoholu, natomiast w czasie wypadku stężenie mogło być jeszcze wyższe. Dalsza część tekstu poniżej.

35-letnia Justyna to jedna z 65 ofiar. Jest przerażające wideo

Zmarła turystka to mieszkanka powiatu kaliskiego

Kobieta, na co dzień mieszkanka powiatu kaliskiego, zmarła po przewiezieniu do szpitala. Porzucone przez 46-latka auto znaleziono przy ul. Salvatore Morse, niecałe 100 metrów od pensjonatu, w którym zatrzymała się Polka z mężem. Już po zatrzymaniu kierowca, który potrącił 31-latkę, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia.