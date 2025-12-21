Nowa inicjatywa dziennikarki TVP

Dorota Wysocka-Schnepf, która npo zmianie władzy powróciła do Telewizji Polskiej, gdzie prowadzi m.in. program „Niebezpieczne związki”, postanowiła rozszerzyć swoją działalność medialną o nową platformę. Pod koniec listopada 2025 roku uruchomiła swój autorski kanał na YouTube. W rozmowie z portalem Wirtualne Media dziennikarka wyjaśniła, że po blisko dwóch latach od powrotu do TVP i ugruntowaniu pozycji swoich programów, poczuła potrzebę dalszego rozwoju. Sieć oferuje jej to, czego często brakuje w tradycyjnej telewizji. – YouTube pozwala na więcej swobody, przede wszystkim czasowej. Rozmowy mogą się toczyć bez takiej dyscypliny, jakiej wymagają ramy telewizyjne, mogą być dłuższe i paradoksalnie głębsze – stwierdziła Wysocka-Schnepf.

Dodała również, że własny kanał daje jej pełną dowolność w doborze gości. Dzięki temu może zapraszać ekspertów i osobowości, które nie zawsze wpisują się w ściśle polityczny profil programów, jakie obecnie prowadzi w TVP. To otwiera drzwi do poruszania szerszego spektrum tematów i prowadzenia bardziej zniuansowanych dyskusji.

Jednym z kluczowych powodów, dla których Dorota Wysocka-Schnepf otworzyła kanał na YouTube, jest poczucie odpowiedzialności za jakość debaty publicznej. Dziennikarka podkreśla, że jej celem jest aktywna walka z dezinformacją, która zalewa współczesny świat, a której głównym nośnikiem stał się internet. – Mam też poczucie powinności wobec prawdy. Jesteśmy zalewani falą kłamliwych doniesień, nie tylko z Moskwy. Internetowe kanały docierania do odbiorców stały się główną drogą do szerzenia nieprawdy – oceniła.

Zdaniem dziennikarki, sieć jest przepełniona treściami opartymi na plotkach, półprawdach i celowej manipulacji. Właśnie dlatego widzi potrzebę tworzenia przestrzeni, w której dominować będą rzetelne informacje i merytoryczne analizy. – Rzetelnie sprawdzone fakty, rzeczowe oceny zdarzeń i doświadczenie są konieczne do wykrycia i sprostowania dezinformacji. Im więcej osób zaangażuje się w stawienie oporu kłamstwu, tym większe szanse na to, by prawda wypłynęła na powierzchnię – dodała, podkreślając, że świadomi obywatele podejmują lepsze decyzje dotyczące przyszłości kraju.

Kanał Doroty Wysockiej-Schnepf w liczbach. Jakie osiąga wyniki?

Od momentu startu kanał Doroty Wysockiej-Schnepf systematycznie zyskuje na popularności. W pierwszym materiale wideo dziennikarka zaprosiła widzów do wspólnego odkrywania i rozumienia pędzącego świata, zachęcając do subskrypcji i aktywnego udziału w dyskusji.Obecnie statystyki kanału prezentują się obiecująco:

Liczba subskrybentów: ponad 4,2 tys.Liczba opublikowanych filmów: 8Łączna liczba wyświetleń: ponad 121 tys.

Najpopularniejszy film to inauguracyjne wideo "Zapraszam na mój kanał. Przyłącz się do nas!", które zebrało 52 tys. wyświetleń.Drugie miejsce zajmuje rozmowa z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, która osiągnęła 34 tys. odtworzeń. Trzecim najchętniej oglądanym materiałem jest wywiad z Wojciechem Czuchnowskim, dziennikarzem „Gazety Wyborczej”, z wynikiem 11 tys. wyświetleń.

