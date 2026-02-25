Tusk wyciągnął z marynarki prezent dla premier Islandii. "Mój ojciec je uwielbia"

Premier Donald Tusk zaskoczył na konferencji prasowej, wręczając premier Islandii wafelek Prince Polo

Premier Islandii przyznała, że "dorastała jedząc Prince Polo"

Prince Polo jest znane na Islandii Prins Póló, wspominał o nim m.in. prezydent Islandii w 1999 roku wizytując Polskę

Donald Tusk wręczył Prince Polo premier Islandii

W środę 25 lutego odbyła się wspólna konferencja prasowa premiera Donalda Tuska i premier Islandii Kristrún Frostadóttir. Gdy już konferencja prasowa miała się kończyć, premier szybko wyciągnął z marynarki wafelek Prince Polo i zapytał się premier Islandii:

- Czy Prince Polo nadal cieszy się takim powodzeniem? Jeśli tak to wręczam - powiedział Donald Tusk i wręczył premier Islandii zafoliowany wafelek.

Szefowa islandzkiego rządu wyraźnie zaskoczona i szeroko uśmiechnięta odpowiedziała:

- Muszę to powiedzieć. Kto się będzie z tego cieszył? Mój ojciec je uwielbia. Sama dorastałam jedząc Prince Polo, wszędzie je mogłam znaleźć, na szafce, w samochodzie, wszędzie było Prince Polo - powiedziała Kristrún Frostadóttir.

Następnie premier Islandii podziękowała i uściskała się z Donaldem Tuskiem.

Na Prince Polo wychowało się całe pokolenie Islandczyków

Pochodzące z polski Prince Polo należy obecnie do Mondelez USA, ale na rynek wprowadziła ja polska Olza SA w Cieszynie. W Islandii wafelek jest znany jako Prins Póló. Co ciekawe w 1999 roku prezydent Islandii Ólafur Ragnar Grímsson podczas wizyty w Polsce powiedział, że "Całe pokolenie Islandczyków wyrosło na dwóch rzeczach – amerykańskiej coca-coli i polskim Prince Polo".

Według islandzkiego internetowego dziennika Visir.is w 1970 roku przeciętny Islandczyk konsumował kilogram Prince Polo Rocznie. W 2014 roku ta liczba spadła do około pół kilograma rocznie (brak nowszych danych), m.in. ze względu na pojawienie się konkurencyjnych produktów.

