Uroczystości pogrzebowe Bożeny Dykiel

W wieku 77 lat zmarła Bożena Dykiel. O śmierci aktorki jako pierwszy poinformował ksiądz Andrzej Luter. "BOŻENA DYKIEL nie żyje. Aktorka żywioł!" - napisał krótko, a następnie wymienił ikoniczne role aktorki. Przykra wiadomość wstrząsnęła Polską i wiele osób nie mogło w nią uwierzyć. Mało kto zdawał sobie bowiem sprawę z tego, że aktorka zmagała się z poważnymi problemami ze zdrowiem.

Pogrzeb Bożeny Dykiel odbył się niecałe dwa tygodnie po jej śmierci, a dzień po pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki. Wcześniej rodzina zmarłej zwróciła się do żałobników z prośbą, by nie przynosić kwiatów. Zamiast tego poproszono o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Piękny wieniec od przyjaciół z "Na Wspólnej"

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godzinie 12:00 mszą świętą w warszawskim Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Po jej zakończeniu nastąpił przejazd na Powązki Wojskowe. Tam o godzinie 14:00 spod bramy wyruszył kondukt żałobny. W ostatniej drodze Bożenie Dykiel towarzyszyły tłum żałobników. Rodzina, przyjaciele, znajomi z planów filmowych oraz fani uczcili pamięć zmarłej.

Choć rodzina prosiła, by nie przynosić na pogrzeb kwiatów, w kościele i tak pojawiło się mnóstwo wieńców. Niektórzy żałobnicy zdecydowali się na symboliczne wiązanki lub pojedyncze kwiaty. Koledzy z serialu "Na Wspólnej" przynieśli wieniec białych róż z szarfą z napisem: "Bożenko, zostaniesz w naszych sercach - 'Wspólna'".

Urna Bożeny Dykiel ozdobiona wyjątkowymi kwiatami

W kościele nie było trumny. Prochy Bożeny Dykiel złożono w marmurowej urnie, którą ozdobiono kolorowymi kwiatami. Pastelowa kompozycja przywodzi na myśl bukiet wiosennych kwiatów. W wiązance znalazły się m.in. żółte i fioletowe frezje. Te delikatne kwiaty symbolizują przyjaźń i zaufanie. Fioletowy powojnik oznacza natomiast piękno duszy, a przetacznik kłosowy wierność, lojalność i wieczną pamięć. Z kolei różowe róże są wyrazem szacunku, podziwu i wdzięczności.

Obok urny ustawiono przepiękny portret aktorki. Ulubienicę widzów uwieczniono z radosnym uśmiechem na ustach i bukietem polnych kwiatów w dłoniach. Ten kadr można było zobaczyć również w specjalnej czołówce "Na Wspólnej", którą kilka dni temu opublikowano w mediach społecznościowych produkcji.

