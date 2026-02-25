Tak najbliższa rodzina pożegnała Bożenę Dykiel. Ksiądz przeczytał wzruszający list na pogrzebie

Ewa Gawryluk wspomina Bożenę Dykiel. Te słowa łamią serce!

Pogrzeb Bożeny Dykiel

25 lutego 2026 roku to smutny dzień dla polskiego środowiska aktorskiego. Tego dnia w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie zebrały się tłumy, aby pożegnać Bożenę Dykiel. W świątyni pojawiło się wiele znanych twarzy, ale i tak najważniejszymi uczestnikami uroczystości byli członkowie rodziny aktorki. Osoby zgromadzone w kościele miały okazję usłyszeć słowa, jakie najbliżsi napisali dla Bożeny Dykiel. Podczas mszy pogrzebowej ksiądz prowadzący pożegnanie przeczytał list, który osobiście przekazała mu rodzina Dykiel. Wiemy, jaka była treść ostatniej wiadomości do aktorki.

Tak rodzina pożegnała Bożenę Dykiel

Najbliższa rodzina przysłała do mnie kilka zdań, żebym je przeczytał - powiedział duchowny, który następnie przeczytał następujące słowa skierowane do zmarłej Bożeny Dykiel:

Bożena Dykiel. Znakomita aktorka. Dla nas przede wszystkim ukochana żona, mama i babcia. Była wspaniałym, cudownym i ciepłym człowiekiem. Dbała o wszystkich. Jak zawsze uśmiechnięta. Była słońcem, naszym słońcem, które o wiele za wcześnie zgasło. Bożenko, bardzo Cię kochamy i strasznie tęsknimy.

Nie żyje Bożena Dykiel

Smutna informacja o śmierci 77-letniej artystki pojawiła się w mediach 13 lutego 2026 roku. O jej odejściu poinformował w mediach społecznościowych duszpasterz środowisk twórczych, ksiądz Andrzej Luter, podkreślając jej ogromne zasługi dla polskiej kultury. Śmierć wybitnej aktorki to dotkliwa strata dla świata filmu i teatru. Publiczność na zawsze zachowa ją w pamięci dzięki rolom w takich produkcjach jak "Alternatywy 4", "Wyjście awaryjne", "Dom", "Czterdziestolatek" oraz "Na Wspólnej".