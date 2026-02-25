Katarzyna Herman w czarnych cekinach skradła premierę „Piekła kobiet”. Turkot postawiła na skórę, Przybysz na srebro

Cekiny, dekolt i pewność siebie. Herman wygrała ten wieczór

Katarzyna Herman postawiła na klasykę w wersji wieczorowej, ale z twistem, który nie pozwala przejść obojętnie. Czarna, mocno błyszcząca kreacja z cekinów, głęboki dekolt i odsłonięte ramiona sprawiły, że aktorka wyglądała jak gwiazda z prawdziwego, filmowego czerwonego dywanu. To była stylizacja „robię wejście i wszyscy to widzą” – i dokładnie tak się stało.

Turkot jak femme fatale. Skóra, pasek i woalka

Agata Turkot, serialowa Helena Wróblewska, pokazała się w zupełnie innym klimacie. Ciemny, skórzany płaszcz podkreślony paskiem, dopracowane dodatki i tajemnicza woalka stworzyły wizerunek kobiety, która nie boi się spojrzeń i nie potrzebuje brokatu, żeby przyciągać uwagę. Minimalizm? Tak, ale z charakterem. I z nutą przedwojennej elegancji, która idealnie pasuje do świata serialu.

Paulina Przybysz w srebrze. Prosto, miękko i z klasą

Paulina Przybysz poszła w światło – dosłownie. Srebrna, połyskująca sukienka maxi z kopertowym dekoltem i lekką falbaną wyglądała elegancko, ale bez przesadnego „nadęcia”. To była stylizacja wygodna, miękka i kobieca, która ładnie pracowała w ruchu. Z czarnymi butami i dodatkami stworzyła zestaw, który nie krzyczał, a i tak był widoczny.

O czym jest „Piekło kobiet”? I dlaczego ten temat wraca jak bumerang

Uroczysta premiera odbyła się 24 lutego w Teatrze Dramatycznym w Warszawie z udziałem obsady i twórców. „Piekło kobiet”, które zadebiutuje w HBO Max 6 marca, to dramat obyczajowy z wątkami kryminalnymi w reżyserii Anny Maliszewskiej. Akcja przenosi widzów do Warszawy lat 30. XX wieku, gdzie kobiety muszą walczyć o własny głos, godność i prawo do decyzji.

Główna bohaterka Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego „Fortuna Amandi”, trafia na trop historii, która burzy jej świat. Śmierć młodej tancerki rewiowej po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży staje się punktem zwrotnym i początkiem niebezpiecznego śledztwa. Na jej drodze pojawia się Emil Heckmann (Hubert Miłkowski), brat zmarłej, a w tle jest także mąż Heleny – Maksymilian (Mateusz Damięcki). Z każdą kolejną informacją stawka rośnie, bo w tym świecie jedna decyzja może kosztować życie.

Jak podkreśliła Agata Turkot, temat jest boleśnie aktualny – chodzi o prawa kobiet i prawo do samostanowienia. I właśnie dlatego tytuł, inspirowany głośnym felietonem Tadeusza Boya-Żeleńskiego, dziś brzmi tak mocno jak przed laty.

„Piekło kobiet” – najważniejsze informacje

premiera: 6 marca w HBO Max

gatunek: dramat obyczajowy z wątkami kryminalnymi

reżyseria: Anna Maliszewska

główne role: Agata Turkot, Mateusz Damięcki, Hubert Miłkowski

akcja: Warszawa lat 30., śledztwo po śmierci młodej tancerki po nielegalnym zabiegu

