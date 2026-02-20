Najgorsze kreacje i modowe porażki na ramówce TVP. Kto wtopił najbardziej?

"Dlaczego one to sobie robią?" - chciałoby się zapytać gwiazd, które na czerwony dywan ubrały się w niemodne już firanki i inne przedziwne, czasem koszmarne pomysły.

Żaneta Trybulec i Justyna Sieniawska w koronkach

Ah, te koronki! Niektóre jednak powinny pozostać w oknach w postaci firanek. To, że coś jest modne, nie znaczy, że trzeba to nosić do znudzenia na sto sposobów... 

Podobne do siebie kreacje założyły Justyna Sieniawska znana z serialu "Na Sygnale" i Żaneta Trybulec, żona jurora "The Voice" Tribbsa i I Wicemiss Polonia z 2012 roku. I obie niestety bez większych sukcesów. Dwie sukienki pięknych pań składały się z koronek przecinanych nietransparentnym materiałem. Justyna wybrała modny brąz, ale na tym moda się kończy. Jej sukienka była za krótka, a streczowy materiał niestety wyglądał dość tanio. Do tego wielki naszyjnik, który był kompletnie niepotrzebny.

Żaneta Trybulec również postawiła na modny kolor - burgund, ale koronka i welurowe (?) wstawki na biuście i biodrach przywodziły bardziej na myśl prowincjonalne wesele niż czerwony dywan. Do tego obok niej stał maż - Tribbs, czyli producent muzyczny Mikołaj Maciej Trybulec, który założył czarny, oversizowy garnitur, w który wszyto żywe róże. Pomysł ciekawy, ale może warto było użyć samych główek kwiatów, bez nóg i liści? To niestety sprawiło wrażenie bałaganu i czegoś, co mogłoby służyć za kamuflaż w ogrodzie.

Agnieszka Woźniak-Starak bez szału

Również "firankę", ale nieco bardziej szlachetną wybrała Agnieszka Woźniak-Starak. To chyba największy zawód modowy, bo Aga wygląda chyba najpiękniej w swojej karierze, ma wspaniałą sylwetkę której można jej pozazdrościć. Zwykle też ubiera się bardzo dobrze, ale tu jednak nie trafiła. Dół sukienki - półprzezroczysta, długa spódnica navy blue nałożona na mini - ok. Ale kozaki skróciły nogi - jeden z największych atutów Agnieszki. Do tego czarna i zabudowana góra odjęła lekkość koronek. Albo to, albo to - razem to za wiele.

A gdy już omówiliśmy "firanki", przejdźmy do sieci wędkarskich...

Żona Borkowskiego w sieci rybaka

Jacek Borkowski na prezentację wiosennej ramówki Telewizji Polskiej zabrał czwartą żonę - piękną i zgrabną Jolantę. Jej kobiece kształty zostały odziane w złotą mini, ale niestety ta złota rybka zaplątała się w sieci rybaka... Po co i dlaczego na ładną i dobrze dobraną do sylwetki sukienkę zarzuciła czarną siatkę? Pewnie nigdy się nie dowiemy.

Z tej samej siatki kawałek ucięła Karolina Nowakowska i zarzuciła na szyję jako naszyjnik, co zupełnie zepsuło efekt błękitnego, lekko połyskującego garnituru, który idealnie pasował do "wiosennego" motywu przewodniego. Czasem mniej, znaczy więcej i jak mawiała Coco Chanel - przed wyjściem z domu warto zdjąć jedną rzecz.

Inne, niezbyt udane stylizacje z ramówki TVP, np. Roberta El Gendry w za małej marynarce, zobaczycie w naszej galerii pod tekstem. Zapnijcie pasy!

