Zjawisko na ramówce TVP: Justyna Dobrosz-Oracz przeszła samą siebie

Justyna Dobrosz-Oracz na ramówce TVP

Justyna Dobrosz-Oracz słynie z tego, że budzi kontrowersje - zarówno swoimi wywiadami w sejmie i rozmowami z politykami w studio TVP, jak i stylizacjami. Dziennikarka lubi zaszaleć ze strojem, co nie jest dla nikogo nowością - a to kozaczki, a to dekolt - zawsze coś u niej wzbudza sensację.

Zobacz również: Justyna Dobrosz-Oracz z dekoltem do pępka! W telewizji tego nie zobaczycie

Podczas prezentacji wiosennej oferty ramówkowej Telewizji Polskiej, która odbyła się z pompą w czwartek, 19 lutego w siedzibie TVP na Woronicza w Warszawie, Justyna Dobrosz-Oracz postanowiła iść na całość. Gdy stylista zapytał, czy ma ochotę na dekolt, cekiny, odsłonięty brzuch, diamentowy pasek, wycięcie na nogi czy błyszczące rajstopy - odpowiedziała "Tak".

Justyna Dobrosz-Oracz z interesującym wyborem modowym

Justyna Dobrosz-Oracz na tę szczególną okazję i czerwony dywan przybyła nieco spóźniona, widać jednak, że to skompletowanie tego zjawisk ma, które zaprezentowała na ściance, mogło trochę zająć.

Zacznijmy od góry i od plusów tej stylizacji: Justyna Dobrosz-Oracz miała pięknie ułożone włosy i delikatny, ale perfekcyjny makijaż. Cekiny pasują do wieczornej okazji, a dekolt dobrze się układa i nie jest przesadzony - dobrze dobrano go do sylwetki. Dalej jednak zaczyna się robić nieco... cyrkowo?

Sukienka dziennikarki miał wycięcia po obu stronach brzucha, do tego ściśnięto ją w talii paskiem typu łańcuch ze zdobną klamrą. Wyglądało to dość boleśnie i kompletnie niepotrzebnie. Dalej prawie dobrze - sukienka układa się ładnie podkreślając biodra i ma odpowiedniej wysokości wycięcie - z klasą. Niestety efekt psują świecące, perłowe wręcz babcine rajstopy i niezbyt trafione buty. Gdyby pozbyć się paska, rajstop i zmienić buty - byłoby super! Tak to niestety jeszcze trzeba nad tym popracować...

Zobacz również: Skandal w Sejmie! Senator PiS próbował wyłączyć mikrofon dziennikarce TVP

Szokujące wyznanie Marcina Maciejczaka. TVP blokowała jego działania!

23