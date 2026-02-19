Zaskakująco gładka i sprężysta twarz Zielińskiej na ramówce TVP. Czyżby odmłodniała?

Odmieniona Katarzyna Zielińska na ramówce TVP

Katarzyna Zielińska pojawiła się na prezentacji wiosennej ramówki TVP w długiej, powłóczystej sukni z peleryną, podkreśloną talią i baskinką z falbaną na biodrach. Skomplikowana konstrukcja w kremowym kolorze zdecydowanie wyróżniała się na tle innych gwiazd. Wieczorowa, zwiewna suknia mogłaby równie dobrze sprawdzić się na czerwonym dywanie w Cannes czy w Hollywood.

Gwiazda wiedziała, że ta sukienka nie wymaga ani wymyślnych loków, ani przesadnych dodatków, ani mocnego makijażu. Gładko zaczesane włosy, srebrne puzderko w dłoń i tyle. Uwagę jednak przyciągało coś jeszcze poza piękną kreacją.

Młodzieńczy wygląd Kasi Zielińskiej

Katarzyna Zielińska prezentowała się wyjątkowo młodo, świeżo i sprężyście. Zupełnie jakby odmłodniała nagle o kilka lat! Czyżby to zasługa masaży kobido, a może jakiejś specjalnej diety?

Cóż - co by to nie było, Zielińska faktycznie prezentuje się zjawiskowo i jakby czas się dla niej zatrzymał.

Aktorka niedawno wróciła do TVP po dłuższej przerwie i obecnie, od 2025 roku, występuje w serialu "Zaraz wracam". Dużo czasu poświęca też występom w teatrze - nie tylko jako aktorka, ale i producentka. Widzowie najlepiej znają ją z seriali "M jak Miłość" i "Barwy szczęścia" oraz hitów kinowych "Listów do M.", "Och Karol" Prywatnie Zielińska jest żoną Wojciecha Domańskiego i mamą dwóch synów - 11-letniego Henia i 9-letniego Olka.

