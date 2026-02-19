Była gwiazda TVP nagle zniknęła. Po urodzeniu bliźniąt straciła głos. Trafiła do psychiatry. "Trauma za traumą"

Marika podbijała TVP. Co się z nią dzieje?

Marikę poznaliśmy wszyscy jako sympatyczną dziewczynę z charakterystycznymi warkoczami. Wylansowała wielki przebój w stylu reagge "Moje serce", a szybko upomniała się o nią telewizja. Jej oryginalny wygląd, inteligencja i empatia świetnie sprawdziły się w "The Voice of Poland". Ale po kilku latach sukcesów ślad o Marcie Kosakowskiej, bo tak naprawdę nazywa się Marika, zaginął.

Artystka skupiła się na życiu rodzinnym. Zaszła w ciążę. Wtedy okazało się, że urodziny dwóch chłopców. Przerosło ją to.

Marika brutalnie szczerze macierzyństwie: Trauma za traumą

Ja pragnęłam macierzyństwa, to na pewno. Ale kompletnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże zmiany zajdą w moim życiu, jak bardzo się wszystko pozmienia i że tego starego życia już nie będzie w zasadzie. Mam taką szczątkową pamięć z pierwszych dwóch lat mojego macierzyństwa, bo wydaje mi się, że to było tak trudne, że tam po prostu trauma goni traumę, przekroczenie przekroczenie

- opowiedziała Marika w podcaście "Bliżej" portalu Mamadu.pl.

Marika przeżyła szok na USG: "Ten człowiek wygląda bardzo dobrze, ten drugi również"

- Poszłam na USG sama. Pan doktor patrzy w ekran i nagle mu czoło marsowieje, mina rzednie, więc ja jestem przerażona i zadaję pytanie, co się dzieje, czy ten człowiek dobrze wygląda... Pan doktor chwilę jeszcze wstrzymuje akcję, po czym odwraca ku mnie ekran i mówi: "Ten człowiek wygląda bardzo dobrze, ale ten drugi również". I w tym momencie ja zaczynam płakać i jest to mieszanina ulgi, że nie straciłam ciąży, z szokiem, że jest jakiś drugi człowiek, i też z lękiem, bo w mojej rodzinie była ciąża bliźniacza, która skończyła się narodzinami dzieci, które niestety żyły tylko kilka dni - wyznała w rozmowie z Natalią Hołownią i Martyną Wyrzykowską.

Straciła głos. Potrzebny był psychiatra

Po roku nadszedł pierwszy poważny kryzys. Marika nagle straciła głos.

Jak dzieci miały półtora roku, przydarzył mi się pierwszy w życiu taki poważny stan lękowy, który dotknął obszaru dla mnie bardzo cennego, a mianowicie emisji głosu, śpiewania. Straciłam cały rejestr piersiowy, mogłam mówić tylko taką histeryczną górką, nie mogłam w ogóle śpiewać… (...) I tak oto wylądowałam na kozetce pierwszy raz w życiu u psychiatry i dostałam leki przeciwlękowe, przeciwdepresyjne. Wygrzebywałam się z tego jakieś pół roku. Leki zadziałały, przebudowaliśmy dużo rzeczy w naszym funkcjonowaniu domowym - wyznała Marika.

Ciężki poród Mariki. Jej bliźniaki to wcześniaki

Artystka miała też trudny poród. Zwłaszcza, że jej dzieci postanowiły przyjść na świat 8 tygodni za wcześnie.

- Jakież było moje zaskoczenie, kiedy na starcie 32 tygodnia o 6:00 rano odeszły mi wody i w popłochu, bez spakowanej żadnej torby, musiałam się udać do szpitala, w którym 10 godzin hamowano postępujący poród i w końcu do niego wieczorem doszło, bo nie udało się, mimo różnych medykamentów i procedur, zahamować sił natury. To nie tylko było przerażające i zaskakujące dla mnie, dla mojego męża również, ale też to zmieniło moje macierzyństwo - twierdzi Marika.

Dziś wie, że trudno byłoby jej wrócić do telewizji. Jak sama zauważa, może nie być tam już dla niej miejsca.

Żeby zajść w ciążę, co mi się nie udawało przez kilka lat, dałam krok w tył. Ja przecież zrezygnowałam z prowadzenia programu w Prime Time, w telewizji, bo po naradzie z mamą uznałyśmy, że po prostu jestem w stresie, że jestem ciągle na diecie, że powinnam sobie dać trochę luzu, spokoju, pojeść masełka i wychillować. No bo jak ma się zagnieździć we mnie jakieś rozkoszne stworzonko w momencie, kiedy ja mam tam niegościnne warunki. To była poważna decyzja. I zbieram jej konsekwencje do dziś. Bo już nie ma tego miejsca (dla mnie w showbizie - przyp. red.) - mówi piosenkarka.

