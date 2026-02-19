Hit! Powstaje film o Adamie Małyszu. Nie uwierzysz, kto zagra mistrza skoków!

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-02-19 15:15

Ruszyły zdjęcia do filmu „Adam”, fabularnej opowieści o życiu Adama Małysza. To nie będzie jednak historia o „małyszomanii”, a o trudnych początkach, presji i chwilach zwątpienia, które mogły zakończyć jego karierę, zanim ta na dobre się zaczęła. W rolę legendarnego skoczka wcieli się Bartłomiej Deklewa, a sam Małysz przyznaje: „Ten film dotyka niewidocznej strony”.

  • Ruszyły zdjęcia do filmu „Adam”, który opowie o trudnych początkach i presji w karierze Adama Małysza.
  • W rolę legendarnego skoczka wcieli się Bartłomiej Deklewa, a sam Małysz podkreśla, że film pokaże "niewidoczną stronę" jego historii.
  • Produkcja skupi się na okresie przed "małyszomanią", przedstawiając Małysza jako człowieka z krwi i kości, zmagającego się z wyzwaniami.
  • Sprawdź, jak twórcy filmu oddadzą emocje i realia skoków narciarskich z końca lat 90.!

Historia o człowieku, nie o pomniku

Film „Adam” skupi się na okresie, zanim nazwisko skoczka z Wisły poznała cała Polska, a skoki narciarskie stały się naszym sportem narodowym. To opowieść o młodym sportowcu, który mierzy się z ogromną presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością, nie tylko na skoczni, ale i w życiu prywatnym.

- To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych – mówi reżyser Tomek Matuszczak.

Przeczytaj także: To, co Kacper Tomasiak dostał po powrocie do Polski, wywoła lawinę! Wszyscy widzieli ten podarunek

Autentyczność scenariusza potwierdza sam Adam Małysz, który był zaangażowany w projekt.

- Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia – przyznaje legendarny skoczek.

Gwiazdorska obsada i wielkie wyzwanie produkcyjne

W rolę Adama Małysza wcieli się Bartłomiej Deklewa, znany m.in. z serialu „Absolutni debiutanci”. Jego żonę Izabelę zagra Maja Szopa, w postać trenera Apoloniusza Tajnera wcieli się Paweł Koślik, a jako menedżer Edi Federer wystąpi Tomasz Kot. Na ekranie zobaczymy także m.in. Ireneusza Czopa, Andrzeja Kłaka i Piotra Głowackiego. Producenci podkreślają, że to ogromne wyzwanie.

- Odtwarzamy zimowe realia końca lat 90. i realizujemy sceny skoków tak, by widz zobaczył ten sport inaczej niż w telewizyjnych transmisjach – emocjonalnie i z bliska – mówi Maciej Rzączyński z East Studio.

Zobacz też: Dramat polskiej debiutantki na igrzyskach. Zalała się łzami i mówi o wstydzie. "Przepraszam"

Zdjęcia będą realizowane m.in. w Wiśle, Szczyrku, Warszawie i Oberstdorfie. Film „Adam” ma trafić do kin w 2027 roku.

ADAM MAŁYSZ O AFERZE OLIMPIJSKIEJ I ROZMOWACH Z RADOSŁAWEM PIESIEWICZEM. CO ZE SKOCZKAMI?
Powstaje film fabularny „Adam” inspirowany życiem Adama Małysza. Pierwsze zdjęcia z planu
Galeria zdjęć 16
"Małyszomania". Jak dobrze pamiętasz sukcesy Orła z Wiłsy? Test wiedzy o Adamie Małyszu
Pytanie 1 z 10
Na rozgrzewkę: skąd pochodzi Adam Małysz?
Przeczytaj także:
Adam Małysz w euforii po drugim medalu Tomasiaka! Padły słowa o piciu z trenere…
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAŁYSZ
ADAM MAŁYSZ