Ruszyły zdjęcia do filmu „Adam”, który opowie o trudnych początkach i presji w karierze Adama Małysza.

W rolę legendarnego skoczka wcieli się Bartłomiej Deklewa, a sam Małysz podkreśla, że film pokaże "niewidoczną stronę" jego historii.

Produkcja skupi się na okresie przed "małyszomanią", przedstawiając Małysza jako człowieka z krwi i kości, zmagającego się z wyzwaniami.

Sprawdź, jak twórcy filmu oddadzą emocje i realia skoków narciarskich z końca lat 90.!

Historia o człowieku, nie o pomniku

Film „Adam” skupi się na okresie, zanim nazwisko skoczka z Wisły poznała cała Polska, a skoki narciarskie stały się naszym sportem narodowym. To opowieść o młodym sportowcu, który mierzy się z ogromną presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością, nie tylko na skoczni, ale i w życiu prywatnym.

- To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych – mówi reżyser Tomek Matuszczak.

Przeczytaj także: To, co Kacper Tomasiak dostał po powrocie do Polski, wywoła lawinę! Wszyscy widzieli ten podarunek

Autentyczność scenariusza potwierdza sam Adam Małysz, który był zaangażowany w projekt.

- Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia – przyznaje legendarny skoczek.

Gwiazdorska obsada i wielkie wyzwanie produkcyjne

W rolę Adama Małysza wcieli się Bartłomiej Deklewa, znany m.in. z serialu „Absolutni debiutanci”. Jego żonę Izabelę zagra Maja Szopa, w postać trenera Apoloniusza Tajnera wcieli się Paweł Koślik, a jako menedżer Edi Federer wystąpi Tomasz Kot. Na ekranie zobaczymy także m.in. Ireneusza Czopa, Andrzeja Kłaka i Piotra Głowackiego. Producenci podkreślają, że to ogromne wyzwanie.

- Odtwarzamy zimowe realia końca lat 90. i realizujemy sceny skoków tak, by widz zobaczył ten sport inaczej niż w telewizyjnych transmisjach – emocjonalnie i z bliska – mówi Maciej Rzączyński z East Studio.

Zobacz też: Dramat polskiej debiutantki na igrzyskach. Zalała się łzami i mówi o wstydzie. "Przepraszam"

Zdjęcia będą realizowane m.in. w Wiśle, Szczyrku, Warszawie i Oberstdorfie. Film „Adam” ma trafić do kin w 2027 roku.

ADAM MAŁYSZ O AFERZE OLIMPIJSKIEJ I ROZMOWACH Z RADOSŁAWEM PIESIEWICZEM. CO ZE SKOCZKAMI?

16