Ciąg dalszy zadymy wokół Beaty Szydło i Kacpra Tomasiaka. Bezlitosne reakcje i głos rozsądku

Beata Szydło pogratulowała Kacprowi Tomasiakowi sukcesów na Igrzyskach Olimpijskich 2026, co wywołało falę negatywnych komentarzy w jej kierunku.

Wiele komentarzy pod postem Beaty Szydło była negatywna, ale pojawiły się też głosy rozsądku, nawołujące do uszanowania sukcesu sportowca i oddzielenia sportu od polityki.

Internauci podkreślali, że każdy ma prawo do gratulacji i wyrażali niezadowolenie z powodu politycznych sporów w komentarzach.

Beata Szydło pogratulowała Kacprowi Tomasiakowi i wylał się hejt

Kacper Tomasiak odniósł wielki sukces na Igrzyskach Olimpijskich 2026. Na podium we Włoszech ten 19-latek z Bielska-Białej stawał aż trzykrotnie. Zaczął od srebrnego medalu na skoczni normalnej, potem zdobył brąz na dużym obiekcie, a na koniec w konkursie duetów (startując z Pawłem Wąskiem) ponownie został wicemistrzem olimpijskim. Wydawać by się mogło, że sportowe sukcesy są ponad politycznymi podziałami. Jak się okazało, nie do końca. Przekonała się o tym Beata Szydło, na którą wylał się hejt po tym, gdy złożyła gratulacje Kacprowi Tomasiakowi. Po wpisie byłej premier zrobiła się wielka awantura! Ciąg dalszy zadymy nastąpił pod naszym postem na Facebooku. Ludzie byli dla Beaty Szydło bezlitośni. Europosłanka PiS przekonała się, że nawet niewinne wpisy mogą doprowadzić do eskalacji emocji.

Głosy rozsądku w zadymie wokół Beaty Szydło i Kacpra Tomasiaka

Wszystko zaczęło się od reakcji byłej premier na sukces naszego "srebrnego" duetu skoczków. - Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek po niesamowitym konkursie zdobywają olimpijski srebrny medal dla Polski! Gratulacje! - napisała Beata Szydło. W artykule, który opublikowaliśmy w środę, opisaliśmy sytuację i nieprzyjemne komentarze w kierunku europosłanki PiS. Materiał udostępniliśmy w mediach społecznościowych. Obok dalszych "zadymiarskich" komentarzy pojawił się jednak też głos, a w zasadzie głosy, rozsądku, które nieco zahamowały słowną agresję internetowych gorących głów.

Cieszmy się, młody zdobył, zarobił, zasłużył na to, uszanujmy to; Chłopak zrobił coś wspaniałego, nie mieszajcie go do polityki; Każdy może gratulować i ja też; Każdy w naszym kraju ma prawo gratulować, bo jeszcze jest demokracja; Każdy może złożyć gratulacje. Dlaczego ten hejt?!; Co się dzieje? Jeden drugiego opluwacie Polak na Polaka; Sportowcy Polskę rozsławiają, a w komentarzach jak zwykle rozgrywki polityczne i wyzwiska. Gratulacje naszym skoczkom

- czytamy pod postem.

