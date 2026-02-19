Kacper Tomasiak na tajemniczym spotkaniu z "grubymi rybami" w wąskim gronie. Dostał ciastko. Zdjęcia trafiły do sieci!

Kacper Tomasiak, trzykrotny medalista Igrzysk Olimpijskich 2026, po powrocie do Polski spotkał się z fanami w Bystrej, gdzie trenuje.

W bielskim Ratuszu odbyło się kameralne spotkanie Kacpra Tomasiaka z władzami samorządowymi i przedstawicielami klubu, podczas którego poczęstowano go ciastkiem

Adam Małysz również spotkał się z Kacprem Tomasiakiem i wręczył mu specjalny prezent

Kacper Tomasiak spotkał się z "grubymi rybami"

Kacper Tomasiak dotarł do Polski i spotkał się ze swoimi fanami w miejscowości Bystre, gdzie na co dzień trenuje. Trzykrotny medalista z Igrzysk Olimpijskich 2026 wzbudza ogromne zainteresowanie, co widać było patrząc na tłum fanów marzących o fotce z nowym idolem. Poza fanami na spotkanie z Kacprem Tomasiakiem przyszli różni notable, a nawet sam Adam Małysz, który wręczył naszemu bohaterowi Igrzysk Olimpijskich 2026 specjalny prezent. Swoją drogą, podarunków nasz skoczek dostał mnóstwo, w tym religijny obraz i pamiątkową paterę. Zanim jednak Kacper Tomasiak pojawił się na evencie, spotkał się w wąskim gronie z tzw. grubymi rybami. Tajemnicze spotkanie odbyło się w bielskim ratuszu. Zdjęcia pojawiły się na profilu gminy Wilkowice na Facebooku.

Kacper Tomasiak dostał ciastko na tajemniczym spotkaniu

Nasz trzykrotny medalista olimpijski przyjęty został dość skromnie. Na szczęście na stole pojawiło się coś do jedzenia. Kacper Tomasiak dostał smakowicie wyglądające ciastko z borówkami. Nie wiemy, czy je spałaszował, ale - jak wiadomo - sezon jeszcze trwa, a skoczkowie muszą szczególnie dbać o linię. Komunikat z tajemniczego spotkania również pojawił się na profilu dumnej z naszego skoczka gminy.

Beata Szydło pogratulowała Kacprowi Tomasiakowi. Zrobiła się wielka awantura!

Dziś przed południem w bielskim ratuszu odbyło się krótkie, kameralne spotkanie–powitanie naszego multimedalisty olimpijskiego - Kacpra Tomasiaka. Władze samorządowe spotkały się z Kacprem, jego Rodzicami oraz przedstawicielami klubu – było serdecznie, z gratulacjami i z dumą, którą momentami trudno ubrać było w słowa. Gminę Wilkowice reprezentowali Wójt Maciej Mrówka oraz Dyrektor GOSiR Wilkowice Marek Kubica

- czytamy w informacji. Zdjęcia z wizyty Kacpra w ratuszu i ze spotkania z kibicami prezentujemy w galerii.

Galeria: Kacper Tomasiak witany entuzjastycznie po powrocie do Polski

54

Sonda Najlepszy skoczek w historii Polski to: Adam Małysz Kami Stoch Wojciech Fortuna Kacper Tomasiak