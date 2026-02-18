Małgorzata Tomaszewska, reporterka "Dzień dobry TVN" i córka Jana Tomaszewskiego, zrobiła furorę na imprezie wiosennej ramówki TVN, przyćmiewając inne gwiazdy, takie jak Julia Wieniawa i Joanna Opozda.

Tomaszewska zachwyciła elegancką, prześwitującą suknią w odcieniach brązu, prezentując się olśniewająco.

Na wydarzeniu pojawiło się wiele znanych osobistości związanych ze stacją, w tym: Oliwia Bieniuk, Zofia Zborowska-Wrona i Małgorzata Rozenek-Majdan.

Małgorzata Tomaszewska jak milion dolarów na ramówce TVN. Julia Wieniawa i Joanna Opozda przyćmione

Małgorzata Tomaszewska znakomicie odnalazła się w TVN, gdzie jest reporterką "śniadaniówki". Byłej gwiazdy TVP oczywiście nie mogło zabraknąć na ramówce stacji. Na imprezie, która odbyła się w warszawskim studiu Transcolor, pojawił się prawdziwy tłum sław. Wielkie gwiazdy kręciły się w każdym kącie sali i cały czas pozowały na ściankach. Wśród nich znalazły się m.in.: Joanna Opozda, Wiktoria Gąsiewska, Anna Dereszowska, Julia Wieniawa, Zofia Zborowska-Wrona, Aleksandra Domańska, Barbara Bursztynowicz, Monika Olejnik, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Sandra Hajduk czy Sandra Kubicka. Ale to wspomniana córka Jana Tomaszewskiego zrobiła największą furorę. Przyćmiła nawet Julię Wieniawę i Joannę Opozdę, czyli aktorki z samego topu w Polsce. Małgorzata Tomaszewska zachwyciła stylizacją. Reporterka "Dzień dobry TVN" ubrała się we wchodzącą w brąz elegancką prześwitującą suknię. Wyglądała jak milion dolarów, co można zobaczyć w naszej galerii pod artykułem.

Sportowe akcenty na ramówce TVN. Nie tylko Małgorzata Tomaszewska

Swoją drogą sportowych akcentów na ramówce TVN było całkiem sporo. Nie tylko Małgorzata Tomaszewska była łącznikiem świata sportu i celebrytów. W tłumie gwiazd znalazły też m.in. córka Anny Przybylskiej i byłego piłkarza Jarosława Bieniuka - Oliwia Bieniuk, żona siatkarza Andrzeja Wrony - Zofia Zborowska i Małgorzata Rozenek-Majdan, czyli żona byłego bramkarza reprezentacji Polski - Radosława Majdana. Wszystkie panie na imprezie ramówkowej TVN wypadły znakomicie. Oliwia Bieniuk w czarnych rajstopach eksponowała swoje nogi, Zofia Zborowska z kolei szpanowała pomarańczowymi okularami, a Małgorzata Rozenek-Majdan jak zwykle zadała szyku. Niesamowite ujęcia z ramówki prezentujemy w galerii.

Galeria: Ramówka TVN. Tomaszewska, Wieniawa, Opozda i inne gwiazdy

