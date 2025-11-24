Małgorzata Tomaszewska była prawdziwą królową balu fundacji TVN. Wszystkie gwiazdy zmiotła z planszy! Absolutnie zjawiskowa

Małgorzata Tomaszewska była w TVP, jest w TVN

Małgorzata Tomaszewska przez lata była gwiazdą TVP, gdzie m.in. współprowadziła program "Pytanie na śniadanie". Modelka i prezenterka rozstała się z telewizji publiczną w niezbyt przyjemnych okolicznościach po tym, gdy zmieniły się władze TVP. Potem córka Jana Tomaszewskiego trafiła do Kanału Sportowego, skąd przeszła do TVN. W ostatnim czasie wiele działo się też w życiu prywatnym Małgorzaty Tomaszewskiej. Celebrytka urodziła córkę, a także zaręczyła się ze swoim partnerem i ojcem dziewczynki. Mężczyzna - w przeciwieństwie do narzeczonej - trzyma się z dala od kamer i błysków fleszy. Co jednak ważniejsze, aktywnie uczestniczy w wychowaniu dziewczynki. W jednym z wywiadów Małgorzata Tomaszewska zdradziła, że jej partner jest "ekspertem zmiany pieluch". Wiemy też, ze mężczyzna ma na imię Robert. I to by było właściwie na tyle... Na salonach gwiazdy TVN i pana Roberta razem nie zobaczymy. Przynajmniej na razie.

Małgorzata Tomaszewska królową Charytatywnego Balu Fundacji TVN

Sama Małgorzata Tomaszewska jednak na Charytatywnym Balu Fundacji TVN jednak pojawić się musiała. Mimo że na imprezie roiło się od wielkich postaci świata show-biznesu (byli m.in.: Monika Olejnik, Joanna Koroniewska z Maciejem Dowborem, Marta Wierzbicka, Katarzyna Warnke, Małgorzata Socha, Bogna Sworowska, Martyna Wojciechowska, Edyta i Cezary Pazurowie czy Radosław Majdan z Małgorzatą Rozenek-Majdan). Prawdziwą królową balu była jednak Małgorzata Tomaszewska, która wyglądała absolutnie zjawiskowo i zmiotła z planszy wszystkie gwiazdy. Celebrytka miała na sobie długą świecącą suknię w beżowym kolorze. Wszyscy z uznaniem na nią patrzyli. Trudno było oderwać wzrok. Z mężczyzn z kolei warto odnotować stylizację Radosława Majdana. Były bramkarz reprezentacji Polski prezentował się bardzo elegancko w garniturze i muszce.

Galeria: Charytatywny bal fundacji TVN. Małgorzata Tomaszewska i inne gwiazdy