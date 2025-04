Wielka gwiazda dołącza do "Dzień dobry TVN". Mówią, że to transfer roku! Zajmie się nietypowymi tematami

Małgorzata Tomaszewska przechodzi do TVN

O tym, że Małgorzata Tomaszewska prowadzi rozmowy z programami "Halo, tu Polsat" i "Dzień dobry TVN" mówiło się już od tygodni. Dziś wiemy już, że dziennikarka wybrała ten drugi. W poniedziałek wielkanocny Marcin Propokop i Dorota Wellman oficjalnie powitali ją w ekipie programu TVN. Gwiazda będzie realizować dla porannego programu reportaże o bliskiej jej tematyce - od show-biznesu, stylu życia po tematy społeczne. Jeden temat, który zamierza podejmować Tomaszewska, może zaskakiwać.

Czym Małgorzata Tomaszewska zajmie się w "Dzień dobry TVN"?

- Jestem psychologiem z wykształcenia, więc na pewno interesują mnie tematy bliskie człowiekowi, bliskie emocjom. Sport - bo jestem ze sportowej rodziny i sama uprawiałam wyczynowo sport jak byłam nastolatką. I wszelkie tematy związane z dziećmi, bo dzieci to moje życie i są absolutnie najważniejsze dla mnie. Więc jego te też automatycznie tematyka, w której, jak to mama, się specjalizuję - powiedziała Małgorzata Tomaszewska, zasiadając na kanapie "Dzień dobry TVN".

- Cieszymy się, że do nas dołączasz, życzymy ci powodzenia. Czekamy na twoje dziennikarskie reportaże - powiedziała na antenie Dorota Wellman.

Przypomnijmy, że taką samą fuchę w grudniu dostała w "DDTVN" Izabela Krzan. Obie panie straciły pracę w Telewizji Polskiej, gdy zmieniło się szefostwo stacji. Małgorzata Tomaszewska była wtedy w ciąży.

Moi kochani, to nie pożegnanie. To tylko kolejny przystanek. A jak się jechało? Znakomicie. Gdzie jedziemy dalej? Jeszcze nie wiem. Teraz chwila na wspomnienia. Jestem wdzięczna za pięć pięknych zawodowych lat w Telewizji Polskiej. Wiele się nauczyłam i wiele przeżyłam. Poznałam ciekawych ludzi, a nawet przyjaciół, co podobno w show-biznesie się nie zdarza

- napisała w sieci, gdy została odsunięta od obowiązków.

Jesienią ub.r. Małgorzat Tomaszewska nie ukrywała, że jest już gotowa, by wrócić do pracy. Z ciekawością śledziła to, jak zmieniły się przez ten czas programy śniadaniowe.

- Wszystkie śniadaniówki zdarza mi włączyć na chwilę, ale jak widzę, że moja córka skupia się na oglądaniu telewizora, to go wyłączam. Widziałam "Halo, tu Polsat" i zmiany, które były w "Dzień dobry TVN", więc jestem na bieżąco. Śledzę sobie i to bardzo ciekawe oglądać z kanapy, bo wcześniej był to mój program albo program konkurencyjny. A teraz sobie siadam i oglądam, to jest takie błogie - powiedziała w październiku portalowi JastrząbPost.

Małgorzata Tomaszewska - kariera

Małgorzata Tomaszewska zaczęła swoją karierę w telewizji w 2014 roku jako pogodynka stacji Polsat. W 2018 roku związała się z telewizją Polską, gdzie pracowała przez sześć lat. W tym czasie została gospodynią "Pytania na śniadanie" i poprowadziła takie programy jak "The Voice of Poland" (w duecie z Tomaszem Kammelem), "The Voice Senior" (z Rafałem Brzozowskim) i taneczne show "Dance Dance Dance", w którym wcześniej wzięła udział w parze z Aleksandrem Sikorą - swoim wielkim przyjacielem. Tomaszewska poprowadziła najważniejsze wydarzenia TVP - w tym trzykrotnie festiwal w Opolu.

Prywatnie jest mamą 8-letniego synka Enzo i rocznej Laury. Jest córką słynnego piłkarza i publicysty sportowego, komentatora działu Sport "Super Expressu", Jana Tomaszewskiego.

