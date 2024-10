Małgorzata Tomaszewska po porodzie wróciła na salony. Tak teraz wygląda. Co z nową pracą?

Małgorzata Tomaszewska pół roku temu po raz drugi została mamą. Ostatnio pokazała w sieci zdjęcia z siłowni, na których widać, że gwiazda telewizji szybko odzyskała formę sprzed ciąży. "Wracam! Waga sprzed ciąży już jest, teraz czas na formę. Czyli była masa, będzie rzeźba" - śmiała się Małgosia. "Czuję się ze sobą dobrze. Dlaczego? Bo jestem mamą dwójki fantastycznych dzieci! I jestem dla siebie łaskawa (a nie zawsze tak było). Laurka rośnie jak na drożdżach, a ja poczułam chęć zadbania o siebie i powrotu do sportowej sylwetki" - dodała.

Tomaszewska w szykownej stylizacji

Powrotów ostatnio w jej życiu więcej. Małgorzata Tomaszewska wróciła też na salony. W tym tygodniu pojawiła się na otwarciu kliniki dentystycznej i zadała szyku w modnej, jesiennej stylizacji. Sprawdziliśmy, co miała na sobie. Trochę to kosztowało. Jeansy z wysokim stanem od Elisabetty Franchi to koszt blisko 2 tys. zł. Podobna jest cena butów Casadei, które wybrała prezenterka. Choć to nic przy torebce Diora, która jest warta nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Najważniejszą częścią stylizacji był jednak długi do kostek, skórzany płaszcz upolowany w sklepie vintage.

Małgorzata Tomaszewska o powrocie do pracy

Kolejnym wymarzonym powrotem gwiazdy byłby powrót do telewizji. Po tym, jak w czasie ciąży zwolniono ją z Telewizji Polskiej, Tomaszewska jest już gotowa, by wrócić do pracy.

Powoli mogłabym wracać do telewizji. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, aczkolwiek nie było tak, że ja się zupełnie odłączyłam. Działam cały czas na Instagramie

- powiedziała właśnie w rozmowie z Jastrzab Post i wyjawiła, w jakich programach czuje się najlepiej.

Śniadaniówka to jest mój format. Taki, w którym czuję się jak w domu. Podglądam wszystkich, ale najbardziej Olka oczywiście i zawsze go będę wspierała

- powiedziała, nawiązując do programu "Halo tu Polsat", w którym jej bliski przyjaciel, Olek Sikora, został reporterem.

Jak dodaje Tomaszewska, z chęcią zerka też na odmieniony program "Dzień dobry TVN". Chyba, że dołącza do niej córcia...

Wszystkie śniadaniówki zdarza mi włączyć na chwilę, ale jak widzę, że moja córka skupia się na oglądaniu telewizora, to go wyłączam. Widziałam "Halo tu Polsat" i zmiany, które były w "Dzień dobry TVN", więc jestem na bieżąco. Śledzę sobie i to bardzo ciekawe oglądać z kanapy, bo wcześniej był to mój program albo program konkurencyjny. A teraz sobie siadam i oglądam, to jest takie błogie

- zdradziła portalowi.

Ciekawe, czy już niedługo zobaczymy ją w którymś z tych programów.

