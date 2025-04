Choć na scenie zawsze tryska humorem i energią, prywatnie Adrianna Borek to kobieta z wieloma marzeniami i pragnieniami. W ostatnim czasie zdecydowała się opowiedzieć o swojej potrzebie bliskości i planach na przyszłość. W szczerym wywiadzie z "Super Expressem" wyznała, że pragnie stworzyć rodzinę i mieć dziecko, ale nie zamierza robić tego za wszelką cenę. Jej słowa są manifestem współczesnej kobiety, która wie, czego chce, i nie boi się mówić o tym głośno.

Adrianna Borek, znana ogromnego poczucia humoru, rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Dopiero w "Tańcu z Gwiazdami" nieco bardziej się otworzyła na tematy rodzinne. Jej najnowsze wyznanie zaskoczyło fanów. Artystka zdradziła, że od pewnego czasu coraz częściej myśli o macierzyństwie i potrzebie bliskości. Marzy o partnerze, z którym mogłaby dzielić codzienność i wychować dziecko, jednak nie zamierza rzucać się w ramiona kogokolwiek.

Ja przestaję szukać, bo należy poczekać. Należy zgodzić się na to, co nas w życiu spotyka. Czasem nie jest to łatwe wracać do pustego domu. W pracy wrażeń mi nie brakuje, więc czasem jestem też bardzo wdzięczna, że wracam do pustego domu i nikt do mnie nie mówi, ja nie muszę do nikogo mówić. Jeżeli chodzi o miłość, to dużo spokoju i czekanie. Jeśli przyjdzie super, jeśli nie przyjdzie też super, ale czekam... - powiedziała "Super Expressowi" Adrianna Borek.