Najnowszy odcinek 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" przyniósł nie tylko kolejną dawkę widowiskowych układów tanecznych, ale też prawdziwy szok. Decyzją jurorów i głosami widzów z programem pożegnały się dwie pary: Magdalena Narożna z Piotrem Musiałkowskim oraz Ola Filipek z Wojciechem Kuciną. Już sam fakt podwójnej eliminacji wywołał poruszenie, ale to właśnie nazwiska uczestników, którzy musieli odejść, sprawiły, że widzowie nie kryli w mediach społecznościowych swojego rozczarowania. Na forach i w komentarzach pod oficjalnymi postami programu internauci nie szczędzili gorzkich słów.

Zobacz też: Rafał Maserak niespodziewanie o Magdzie Mołek w "Tańcu z Gwiazdami": "Według mnie zatańczyła najlepiej!"

Internauci nie godzą się z werdyktem w "Tańcu z Gwiazdami". Powinien odpaść ktoś inny?

Jurorzy w trakcie trwania programu "Taniec z Gwiazdami" zgodnie ocenili występy, kierując się techniką, emocjami i postępami, jakie uczestnicy poczynili od pierwszego odcinka. Choć niektóre pary zebrały całkiem pozytywne recenzje, to nie wystarczyło, by zostać w show - końcowy werdykt to jednak wypadkowa głosów jurorów i widzów. To właśnie ta ostatnia część budzi największe kontrowersje. Po emisji odcinka media społecznościowe zalała fala wpisów. Niektórzy internauci zaczęli nawet oznaczać produkcję Polsatu i apelować o zmianę zasad głosowania, inni z kolei pisali komentarze pod postami "TzG" na Instagramie, że nie zgadzają się na odpadnięcie Magdaleny Narożnej i Piotra Musiałowskiego.

Strasznie szkoda :( uwielbiałam Panią Magdę na parkiecie

Ehh... uwzięli się na nich od samego odcinka... oglądałem to dla nich, bo przekazywali prawdziwe emocje i energię... czarna mamba zadowolona?!

Iwonka zadowolona z tą swoją "punktacja "? Może disco polo nie lubi ? Albo ma jakieś uprzedzenia. Celowo obniżała jej oceny

Oglądałam tylko dla nich ten program. Już nie będę oglądać. Madzia i Piotr wielkie brawa. Byliście wspaniali - można było przeczytać w sekcji komentarzy.

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami" 16. Ibisz zadebiutował na parkiecie! Wszyscy patrzyli tylko na jego kitkę

Kto został w programie "Taniec z Gwiazdami"?

W 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" na parkiecie pozostało jeszcze sześć par, które nadal rywalizują o Kryształową Kulę. Są to:​

Zobacz też: Nie do wiary! Faworytka "Tańca z Gwiazdami" była dręczona w szkole przez nauczycieli!

Zobacz naszą galerię: Fani "Tańca z Gwiazdami" węszą spisek! Nie godzą się na odpadnięcie Magdaleny Narożnej

Sonda "Taniec z Gwiazdami". Komu kibicujesz w 16. edycji? Magda Mołek Maciej Kurzajewski Grażyna Szapołowska Filip Gurłacz Blanka Maria Jeleniewska Tomasz Wolny Magda Narożna Cezary Trybański Ola Filipek Michał Barczak Ada Borek