Hanna Lis zapozowała z córkami. Wszystkie trzy wyglądały jak modelki! Tylko spójrzcie

Hanna Lis drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia opublikowała sporo ujęć z bliskimi i napisała:

Świątecznie. Pięknego kolejnego dnia Świąt od nas dla Was!

Do zdjęć pozowała razem z córkami - Julią i Anną Kozińskimi. Gdy wszystkie trzy - mama i jej dziewczyny - stanęły razem, wyglądały jak modelki. Co ciekawe, jedna z pociech Lis faktycznie robi karierę w modelingu. Zgadlibyście która?

Hanna Lis ma 2 córki. To nie są dzieci z żadnego z jej małżeństw

Hanna Lis ma dwie dorosłe córki, Julię, obecnie 26-latkę, i Annę, 24-latkę, ze związku z Jackiem Kozińskim. Obie mieszkają i pracują w Amsterdamie, a młodsza Anna robi karierę w modelingu. Tymczasem starsza Julia skupia się na edukacji. Dziennikarka często podkreśla, jak jest dumna z ich samodzielności i ciężkiej pracy, ponieważ córki nie chcą powoływać się na nazwisko znanej matki.

Ojcem dziewczyn nie jest żaden z mężów Hanny Lis - ani Robert Smoktunowicz, którego żoną była od 1989 r. aż do roku 1998, ani Tomasz Lis, za którego wyszła w 2007 r., a rozwiodła się w 2022.

Po rozpadzie pierwszego małżeństwa była prezenterka TVP związała się z tajemniczym biznesmenem - Jackiem Kozińskim. Para nigdy nie wzięła ślubu, ale doczekała się pięknych córek.

Mam sto razy lepszą rodzinę od wielu par po ślubie. Dlatego nie zamierzam legalizować swojego związku. Najważniejsze jest to, że się kochamy i jesteśmy szczęśliwi - mówiła gwiazda w rozmowie z magazynem "Halo".

Niestety ta relacja nie przetrwała. Podobnie jak kolejna - z Tomaszem Lisem.

Piękna mama, urodziwe córki

Teraz pociechy Hanny Lis są już dorosłe i samodzielne. Kiedy zapozowały z mamą na jej imprezie świątecznej wyglądały wspaniale - cała trójka! 55-letnia gwiazda była ubrana w czarne wdzianko z koronkowym, prześwitującym dołem. Córki postawiły na skromniejsze zestawy, które stanowiły doskonałe tło dla ich urody.

"Wow, wszystkie piękne, tylko która to mama?", "Twoje córki są absolutnie zjawiskowe! Ty też! Zawsze Ci to będę powtarzać, Haneczko", "Pani Hanno wszystkie kobiety na zdjęciach piękne", "Sami piękni ludzie" - komentowali internauci.

