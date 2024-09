Były mąż Hanny Lis nie żyje. Tak wyglądała historia ich miłości

Kalska i Roznerski znowu razem! Ona kwitnie, a on ma nawet buty w kolorze jej sukienki

Umarł pierwszy mąż Hanny Lis, Robert Smoktunowicz. Znany dziennikarz, prawnik i były senator miał tylko 62 lata. Przypominamy historię jego pierwszej wielkiej miłości do Hanny Lisy, która wyszła za niego mając lat 19.

O śmierci Roberta Smoktunowicza poinformowała na Facebook-u jego obecna partnerka, Marzena Gajewska. Na przejmujące słowa ukochanej Smoktunowicza zareagowali przyjaciele pary.

Nie ma Ciebie. Tu. Już. Ale tam gdzie jesteś, świat uśmiechasz. I ja się uśmiechnę. Ale jutro. Dziś nie. Dziś mam wieczór bez Ciebie, Kochanie. Pierwszy z reszty mojego życia. Robert Smoktunowicz. 1962-2024

Historia małżeństwa Hanny Lis z Robertem Smoktunowiczem

Jak wyglądało pierwsze małżeństwo Smoktunowicza z 19-letnią Hanną Kedaj? Lis wychowała się za granicą, mała Hania Kedaj żyła we Włoszech i w Szwecji, gdzie chętnie uczyła się języków. To skutkowało jej późniejszymi studiami italianistycznymi na Uniwersytecie Warszawskim. Tam właśnie poznała starszego o 8 lat prawnika Roberta Smoktunowicza. 19-letnia wówczas Hanna była zafascynowana wykształconym młodzieńcem, który już w czasie studiów był zaangażowany w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Organizował on m.in. strajki studenckie na UW w latach 1980–1981.

Zakochana para, Hanna Kedaj i Robert Smoktunowicz pobrała się w 1989 roku. Co ciekawe, małżonkowie oboje byli świadkami na ślubie Tomasza Lisa i Kingi Rusin w 1994 r. Wszyscy wiemy, jak dalej potoczyła się ta historia miłosna. Hanna Smoktunowicz została żoną Tomasza Lisa, co zdecydowanie przekreśliło jej przyjaźń z Kingą.

Lis: "To była głupota"

Małżeństwo Hanny i Roberta Smoktunowicz nie przetrwało długo. W czasie ich wspólnego życia Robert Smoktunowicz kierował już kancelarią Smoktunowicz i Partnerzy, zaś Hanna Smoktunowicz rozpoczęła karierę w mediach. W 1993 roku Hanna Smoktunowicz została gwiazdą "Teleexpressu" w TVP1.

Hanna i Robert w czasie swojego małżeństwa, jak i w czasie po rozstaniu nie opowiadali, jakie panowały między nimi relacje. W 1998 r. małżeństwo Hanny i Roberta Smoktunowiczów zakończyło się rozwodem. Wiele lat później, Hanna Lis w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem i później, w magazynie "Viva!" o swoim pierwszym małżeństwie mówiła krótko, acz dobitnie.

To była głupota. Nie wracam do przeszłości. Zwłaszcza tej zaprzeszłej. Gdy kobieta nie ma z mężczyzną dzieci, życie po prostu wymazuje go z pamięci. Bywa też, że solidna trauma mocno wspomaga amnezję.

Życie Lis po rozwodzie

Po rozstaniu z Hanną Lis, Robert Smoktunowicz związał się z Zofią Ragankiewicz, z którą miał dwójkę dzieci. To małżeństwo również nie przetrwało. Dziennikarz i polityk w ostatnich latach był związany nieformalnie z Marzeną Gajewską.

Małżeństwo Hanny Lis i Tomasza Lisa także zakończyło się rozwodem. Na razie Hanna nie odniosła się w żaden sposób do doniesień na temat śmierci byłego męża.