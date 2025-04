Paulina Smaszcz od lat inspiruje kobiety do dbania o siebie - zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Nie boi się trudnych tematów, otwarcie mówi o relacjach, sile kobiet i samorozwoju. Tym razem jednak nie wywołała dyskusji swoimi poglądami, lecz zdjęciem, które ukazało ją w pełnej formie. Nie wszystkim jednak spodobało się to, co zobaczyli.

Paulina Smaszcz zachwyciła smukłą sylwetką w bieliźnie. Porównują ją do Cichopek

Na zdjęciu opublikowanym w mediach społecznościowych Paulina Smaszcz pozuje w bieliźnie, która podkreśla jej sylwetkę. Uśmiechnięta i pełna energii, emanuje pewnością siebie i pozytywnym nastawieniem. W opisie pochwaliła swój team, a także oznaczyła osoby, które pomogły jej wykonać fotkę. Komentarze zalały jej profil w błyskawicznym tempie. Większość fanów doceniła figurę prezenterki i motywację, jaką daje kobietom.

Piękna z klasą, sexy, jak zawsze i pogodna. Pozdrawiam - można przeczytać w sieci.

Oczywiście nie obyło się bez negatywnego komentarza. Jedna z internautek wprost napisała, że roznegliżowane zdjęcia Smaszcz, to tylko chęć pokazania się z lepszej strony oraz zrobienie konkurencji dla Katarzyny Cichopek.

Piękno można pokazać bez negliżu, ta rywalizacja z Cichopek odbiera godność - czytamy w sekcji komentarzy.

Większość stanęła w obronie Smaszcz. Internauci pisali, że to nie rywalizacja, tylko chęć pokazania piękna kobiet po 50. roku życia.

Nie sądzę, żeby to była rywalizacja, a tym bardziej nikomu to zdjęcie nie ujmuje niczego, to zdjęcie pokazuje kobietę, pokazuje, że kobiety po 50-tce też są piękne, tyle - czytamy w sekcji komentarzy.

Paulina Smaszcz zdaje się nie przejmować komentarzami sugerującymi jakąkolwiek konkurencję. W kolejnych relacjach kontynuuje swoje motywacyjne treści, publikując informacje dotyczące tego, jak budować siłę kobiet, samodzielność oraz rozwój. Niezależnie od opinii, nie można jej odmówić jednego - konsekwencji w działaniu, a także świetnej formy. A czy naprawdę rywalizuje z Kasią Cichopek? Na to pytanie odpowiedź zna tylko ona sama.

