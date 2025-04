Choć Maciej Kurzajewski i Kasia Cichopek nie są jeszcze małżeństwem, ich relacja wygląda na bardzo stabilną. Prezenter od początku wiedział, że związek z Kasią wiąże się również z obecnością jej dzieci w jego życiu. Zarówno Maciej, jak i Kasia starają się zachować prywatność pociech, dlatego w mediach społecznościowych pokazują tylko urywki wspólnego życia. Jednak z tych małych fragmentów wyłania się obraz rodzinnej sielanki. Wspólne wyjazdy, święta, gotowanie - tak wygląda ich codzienność. Kurzajewski, który sam jest ojcem dwóch synów z pierwszego małżeństwa, doskonale rozumie, jak ważna jest cierpliwość i empatia w budowaniu relacji z dziećmi.

Maciej Kurzajewski do tej pory niechętnie udzielał wywiadów i rozprawiał o swoim życiu prywatnym. Zrobił wyjątek dla Świata Gwiazd. To właśnie na tym portalu swoją premierę miała rozmowa z dziennikarzem. Kurzajewski w trakcie wywiadu poruszył tematy związane z byłą żoną, obecną partnerką, a także tworzeniem patchworkowej rodziny. Pierwszy raz tak bardzo się otworzył!

Popularny dziennikarz i prowadzący śniadaniówkę w Polsacie wyjawił, jak obecnie wyglądają jego kontakty z synami oraz dziećmi Katarzyny Cichopek. Okazuje się, że wszystkie te relacje są naprawdę bardzo dobre. Młodszy syn Kurzajewskiego wrócił z Holandii i na co dzień żyje pod jednym dachem z Maciejem oraz Kasią. Na jaw wyszło, że starszy syn, który mieszka ze swoją rodziną we Włoszech również często odwiedza ojca.

Kupiliśmy dziesięcioletni dom i zmodernizowaliśmy go pod swoje potrzeby, biorąc pod uwagę także dzieci Kasi oraz moich synów. Każdy ma tam swoje miejsce, a mieszka nam się wspólnie, myślę, bardzo dobrze. Mój młodszy syn, który studiuje poza Warszawą, mieszka z nami i bardzo często przyjeżdża. Każdą wolną chwilę spędzamy wtedy razem. Franek, kiedy przyjeżdża z Włoch, także zatrzymuje się u nas. Uważam, że to dla mnie bardzo szczęśliwa sytuacja. Zawsze mieliśmy dobrą relację i rozmawialiśmy o tematach, które są nam bliskie i istotne. Tak było, tak jest i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak miało być w przyszłości - wyjawił Kurzajewski w wywiadzie dla Świata Gwiazd.

Maciej opowiedział również o tym, jakie naprawdę ma relacje z dziećmi Kasi Cichopek. Okazuje się, że są one od początku naprawdę bardzo dobre.

To są świetni, młodzi ludzie, i od początku było mi bardzo miło, że zostałem zaakceptowany, a relacja między nami układała się bardzo dobrze. Jak tylko mogę służyć pomocą, to nią służę, i uważam, że to jest kwintesencja relacji - żeby wzajemnie sobie pomagać i wspierać się - przyznał Kurzajewski w tym samym wywiadzie.