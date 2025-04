Maciej Kurzajewski od dłuższego czasu unikał publicznych wypowiedzi na temat swojej byłej żony Pauliny Smaszcz. Ich rozstanie, a później medialne przepychanki, były wielokrotnie tematem numer jeden w mediach społecznościowych. Tym razem dziennikarz postanowił zabrać głos i udzielił długiego wywiadu, w którym odniósł się do swojego małżeństwa oraz relacji z byłą żoną. Jego słowa mogą wywołać spore emocje - zwłaszcza u Pauliny Smaszcz. Kobieta odpowie byłemu?

W najnowszym wywiadzie Maciej Kurzajewski został zapytany o swoją przeszłość i o to, jak dziś patrzy na relację z byłą żoną. Prowadzący śniadaniówkę Polsatu niezbyt chętnie wypowiada się na tematy związane z Pauliną. To ona częściej wspomina byłe już małżeństwo.

Maciej zrobił jednak wyjątek i postanowił przedstawić swoją wersją wydarzeń. W trakcie wywiadu prowadzący zapytał dziennikarza o to czy nie sądzi, że jego szybkie odpadnięcie z "Tańca z Gwiazdami" było efektem wywiadu, który udzieliła przed paroma tygodniami Smaszcz u Żurnalisty. To właśnie tam Paulina mówiła, że związek Kurzajewskiego i Cichopek zbudowany był na krzywdzie jej rodziny.

Ja też to słyszałem, nie wiem, nie potrafię tego ocenić, jak duży miało to wpływ. Uważam, że cała ta sytuacja jest dla mnie żenująca. Ja jestem 5 lat po rozwodzie. Cały czas tego typu sytuacje są podnoszone na forum publicznym przez drugą stronę, w tym przypadku moją byłą żonę. Starałem się jak najlepiej zakończyć nasze małżeństwo i odpowiedziałem na prośbę o rozwód - to moja żona złożyła pozew rozwodowy - i wydawało mi się, że możemy to od początku do końca załatwić w jak najbardziej elegancki sposób. Proszę mi wierzyć, że dołożyłem wszelkich starań, żeby tak było, łącznie z podziałem majątku - mówił Maciej Kurzajewski w wywiadzie dla Świata Gwiazd.

Paulina Smaszcz znana jest z tego, że nie gryzie się w język i bez ogródek komentuje sprawy, które jej dotyczą. W przeszłości wielokrotnie odnosiła się do Macieja Kurzajewskiego i jego obecnej partnerki Katarzyny Cichopek. Nie jest tajemnicą, że relacja między byłymi małżonkami daleka jest od przyjacielskiej. W swoich mediach społecznościowych Smaszcz wielokrotnie sugerowała, że Kurzajewski nie był szczery wobec niej i ich wspólnej przeszłości.

Oczywiście, że to wpływa na mój wizerunek, takie nękanie, bo tak bym to nazwał z mojej perspektywy, ale tak naprawdę to jest najtrudniejsze dla dzieci, dla moich synów. (...) Ja na ten casting, do tego programu nie zostałem zaproszony, a jestem w tym wykorzystywany. Mało tego, co do mojej osoby, powiedzmy, że to jeszcze mogło się wydarzyć, no bo byliśmy małżeństwem, natomiast zupełnie nie rozumiem tych wycieczek w stronę Kasi, bo ona tutaj w żaden sposób nie powinna być zaczepiana. Nie odegrała kompletnie żadnej roli tutaj. (...) Ja jestem z Kasią od 3 lat, jesteśmy bardzo szczęśliwi i dorabianie do tego historii, które byłyby wygodne dla drugiej strony, jest dla mnie po prostu czymś głęboko zasmucającym, ale też zamierzam doprowadzić te wszystkie rzeczy, które są pomówieniami, które są nieprawdą, do końca w sądzie - powiedział Maciej Kurzajewski.