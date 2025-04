Przeszczęśliwa Kasia Cichopek wygrzewa się w słońcu. Razem z ukochanym Maćkiem Kurzajewskim uciekła do Trójmiasta. "Jestem szczęśliwa"

Kasia Cichopek po rozwodzie z Marcinem Hakielem rozkwitła! Najnowsze zdjęcia są na to najlepszym dowodem. Gwiazda "M jak miłość" uśmiecha się od ucha do ucha. To efekt wystawienia się na trójmiejskie słoneczko, czy może po prostu miłość? "Jestem szczęśliwa" - przekonuje Katarzyna. Zobaczcie jej fotki znad polskiego morza!