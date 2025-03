Kasia Cichopek pokazała, jak wygląda jej poranek. Internauci wbijają szpilę za szpilą. Zwrócili uwagę na jeden szczegół

Kasia Cichopek jest bardzo aktywna w sieci. Gwiazda "M jak miłość" i "Halo, tu Polsat" nagrywa rolkę za rolkę. Czasem robi to z ukochanym Maciejem Kurzajewskim, czasem sama. Ostatnio coraz częściej pokazuje krótkie humorystyczne filmiki. Ostatni dotyczył wczesnego wstawania, ale część internautów zwróciła uwagę wcale nie na scenkę, a to jak podczas jej kręcenia prezentowała się aktorka. O co poszło?