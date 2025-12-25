Koszmarny wypadek na Woli! Dwie osoby zakleszczone w aucie, jedna reanimowana [ZDJĘCIA]

W Wigilię, krótko przed północą (godz. 23:54), na al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie doszło do tragicznego zderzenia dwóch samochodów osobowych.

W wyniku wypadku dwie osoby zostały poszkodowane, a jedna z nich, zakleszczona w toyocie, była w stanie krytycznym i nie wykazywała funkcji życiowych.

Na miejscu interweniowały straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego i policja, a akcja ratunkowa wymagała użycia specjalistycznego sprzętu.

Do tragicznego zdarzenia doszło na al. Prymasa Tysiąclecia na warszawskiej Woli, przed wjazdem do tunelu. Dwa samochody osobowe zderzyły się z ogromną siłą i zostały całkowicie rozbite. Informacja o wypadku dotarła do służb ratunkowych o godz. 23:54.

Jak przekazują ratownicy, w jednym z rozbitych pojazdów – toyocie – dwie osoby były zakleszczone. Jedna z pasażerek znajdowała się w stanie krytycznym i nie wykazywała funkcji życiowych. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję.

– O godz. 23:54 otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu dwóch aut osobowych. Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej. W wypadku ucierpiały łącznie dwie osoby, z czego stan jednej z nich był bardzo poważny. Nie wykazywała funkcji życiowych – została przekazana ratownikom medycznym, którzy podjęli reanimację – przekazał w rozmowie z Super Expressem kpt. Łukasz Zagdański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Akcja ratunkowa była skomplikowana i wymagała użycia specjalistycznego sprzętu do uwolnienia osób zakleszczonych w pojeździe. Przez dłuższy czas ruch w rejonie wypadku był poważnie utrudniony.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz unikanie ryzykownych manewrów. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią.