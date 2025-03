Kasia Cichopek znów w "Tańcu z Gwiazdami". To tam poznała byłego męża, teraz nie mogła napatrzeć się na Macieja Kurzajewskiego

Autor:

"Taniec z Gwiazdami" czas zacząć! Widzowie obejrzeli już 1. odcinek 16. edycji show, a w sieci nie brakuje komentarzy pełnych emocji. Nic dziwnego! Na parkiecie pojawiło się sporo znanych twarzy, które wywołują kontrowersje.

Zobacz także: Cichopek i Kurzajewski pokazują sielankę i luksusowy dom. "Cukierkowo na pokaz"

Jedną z nich jest Maciej Kurzajewski. Dziennikarz tańczy przecież właśnie w show, w którym jego obecna partnerka lata temu zdobyła Kryształową Kulę, a przy okazji zakochała się w szkolącym ją Marcinie Hakielu. Ich relacja z parkietu przeniosła się do życia prywatnego - był ślub, a później rodzina powiększyła się o dwójkę dzieci.

Zobacz także: Jolanta Kwaśniewska otwarcie o propozycjach "Tańca z Gwiazdami". Wyznała, komu kibicuje!

Gdy nagrywano "Czar par" Maciej Kurzajewski zachwycał się chemią, która wciąż kłębiła się między po uszy zakochanymi w sobie partnerami. Łączyły ich taniec, życie rodzinne, firmy, dzieci i wielka miłość...

Popularna aktorka i utalentowany tancerz. 14 lat temu połączyła ich rumba, potem był walc angielski, tango w Paryżu, wcale nie ostatnie. Idą przez życie tanecznym krokiem, nieważne słońce czy deszcz, śmiech czy łzy. Mogliby tak iść na koniec świata i jeszcze dalej, byle we dwoje. O przepraszam, we czworo, bo rodzina Hakielów to jeszcze Helenka i Adaś. Państwo Hakielowie, czyli Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel - tak Kurzajewski anonsował małżonków w "Czarze par".

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska wyznaje przed "Tańcem z Gwiazdami". "Królowa jest tylko jedna"

Nagle wszystko się zmieniło. Cichopek wymieniła Hakiela na Kurzajewskiego

Kasia Cichopek zakochała się w Marcinie Hakielu, gdy oboje występowali w "Tańcu z Gwiazdami". Był rok 2006, kiedy partnerzy wygrali Kryształową Kulę. W 2008 r. wzięli ślub kościelny i przysięgli sobie miłość do grobowej deski. Nie wyszło.

W 2022 r. Hakiel i Cichopek oświadczyli, że się rozstali. Kilka miesięcy później wyszło na jaw, że miejsce tancerza u boku aktorki zajął Maciej Kurzajewski, który w 2019 r. tak pięknie mówił o swojej obecnej partnerce i jej ówczesnym mężu.

Zobacz także: Już wiemy, kto wygra "Taniec z Gwiazdami"! W sieci wrze

Teraz Cichopek kibicuje Kurzajewskiemu w "Tańcu z Gwiazdami"

Start 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" oznacza dla Cichopek powrót do show. Co prawda nie na parkiet, ale na widownię, ale można podejrzewać, że wspomnienia ożyły. To właśnie tam pomiędzy Katarzyną a Marcinem zadziała się magia. Teraz aktorka, starsza o niemal dwie dekady, ma jednak nowego partnera i to właśnie jemu gorąco kibicuje podczas tanecznych zmagań.

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami" 16: Zachwytom nie było końca. Padły pierwsze dziesiątki!

Gdy nagrywano 1. odcinek nowego sezonu programu, Cichopek trzymała kciuki za Kurzajewskiego, ale nie była sama! Towarzyszył jej dorosły syn dziennikarza.

Zobacz także: Ewa Kasprzyk w nowej fryzurze wygląda 10 lat młodziej! A i tak wszyscy patrzyli na stopy! Jak ona w tym chodzi!?

Zobacz więcej zdjęć. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski chwalą się nowym domem. Same luksusy!

Ukochany Magdaleny Narożnej jest o nią zazdrosny przez "Taniec z Gwiazdami"? Artystka mówi wprost, jak jest! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.