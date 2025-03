Jolanta Kwaśniewska otwarcie o propozycjach "Tańca z Gwiazdami". Wyznała też komu kibicuje!

- Nie, nie, nie, nie! Ciągle tylko słyszę mnóstwo takich opowieści, że już Jolanta Kwaśniewska będzie w kolejnej edycji... Faktycznie, proponowano mi, wiele lat temu, zaraz po prezydenturze Olka, ale uśmiałam się ogromnie, bo plan był taki że najpierw wystąpiła Ola (Ola Kwaśniewska - córka Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich - przyp. red.), a teraz kolej na panią prezydentową (śmiech). Nie, nie, nie to zupełnie nie moja bajka, do tego stopnia, że nawet dzwonił do mnie Tomek Wygoda (juror aktualnych edycji "Tańca z Gwiazdami" - przyp. red.), z którym się przyjaźnie i pytał: Jola, czy naprawdę dzwonili do ciebie, zapraszając ciebie do tańca z gwiazdami? Odpowiedziałam: nie obawiaj się, nie dzwonili, nie pytali. Ja mam wrażenie, że to jest takie podgrzewanie emocji troszeczkę, ale mówię: nie.