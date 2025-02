Jolanta Kwaśniewska ma zaskakujące plany związane z córką. Wszystko zdradziła przed kamerą. Nie obyło się bez wspomnienia o Trumpie!

Jolanta Kwaśniewska jest bardzo aktywna i ani myśli z tego zrezygnować. Prowadzi fundację "Porozumienie bez barier", ale bywa też obecna w sieci, ostatnio w książce, czasem na czerwonym dywanie.

Podczas rozdania nagród Bestsellery Empiku, zapytaliśmy Jolantę Kwaśniewską o kolejne plany. I te są dość zaskakujące, bo wiążą się z jej córką Aleksandrą!

Zobacz także: Aleksandra Kwaśniewska ostro o szkole. Niewiarygodne, co wyjawiła

Aleksandra Kwaśniewska od jakiegoś czasu prowadzi w sieci podcast "Co powie tata?". Jak sam tytuł wskazuje, rozmawia w nim ze swoim ojcem, byłym prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim. Tata i córka poruszają najróżniejsze tematy. Ostatnio dyskutowali o Donaldzie Trumpie i wojnie. Spotkania tej dwójki, jak wyznała sama Ola, są "cykliczne, ale nieregularne", a jej fani tylko na nie czekają.

Zobacz także: Kuba Badach ujawnił prawdę o Jolancie Kwaśniewskiej. Ale wypalił! Teraz musi wziąć mopa i szorować podłogę

Podczas rozdania Bestsellerów Empiku zapytaliśmy o to Jolantę Kwaśniewską. Czy fani jej córki, która na Instagramie zgromadziła społeczność liczącą ponad 400 tys. internautów, mogą liczyć na udział Kwaśniewskiej w rozmowach z Aleksandrą? Kiedy będzie "Co powie mama"?

Za chwilę, moment, bo tak jest właśnie, że głównie młodzi ludzie, którzy są przerażeni tym wszystkim, co się w tej chwili dzieje na świecie, chcą wysłuchać osoby, która ma takie doświadczenie polityka, jakim jest mój mąż. I rzeczywiście, Ola rzuca hasło w niedzielę: "słuchajcie, w środę jest podcast" i tysiące pytań, które przychodzą, mądrych, świetnych, które naprawdę niecierpliwią młodych ludzi, którzy obawiają się, w jakim kierunku pójdzie świat, jest czymś oczywistym. W związku z tym znacznie więcej tych podcastów jest z mężem, ale tam co jakiś czas jest: "A kiedy pani prezentowała?", "Mama, teraz mama, książkę fajną napisała". Także będzie też i mama - wyznała Jolanta Kwaśniewska "Super Expressowi".

Nic tylko się cieszyć! Jolanta Kwaśniewska, podobnie jak jej mąż, ma do powiedzenia wiele ciekawych rzeczy, co udowodniła nagrodzoną książką.

Zobacz także: Drugie oblicze Kuby Badacha! Andrzej Piaseczny ujawnia, co wyprawia mąż Oli Kwaśniewskiej przy ludziach

W rozmowie z "Super Expressem" Kwaśniewska dodała, że należy grupy osób przerażonych tym, co dzieje się na świecie po nastaniu prezydentury Donalda Trumpa. Czy powinniśmy się tego bać?

Zobacz także: Bestsellery Empiku 2024. Jolanta Kwaśniewska triumfuje, Kościół się wkurzy! Sensacja goni sensację. Pełna lista laureatów

Nie mam szklanej kuli, nie potrafię odczytać, co przed nami, ale te pierwsze ruchy prezydenta Trumpa są przerażające. Nie mam wielkiego zaufania do jego osoby i na razie wygląda to strasznie - mówiła Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z "Super Expressem".