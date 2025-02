Tak Jolanta Kwaśniewska publicznie nazwała swojego zięcia. Serio?! Kuba Badach musi to wyjaśnić!

"Farma 4". Co się dzieje z Żanetą? Widzowie w szoku. Nie wytrzymali, musieli to z siebie wyrzucić

Jolanta Kwaśniewska i Kuba Badach relacje

Jolanta Kwaśniewska do dziś uznawana jest za ikonę stylu i najlepszą pierwszą damę w historii III RP. Żona Aleksandra Kwaśniewskiego ciągle spotyka się z dowodami wielkiej sympatii i ciągle wzbudza wielkie zainteresowanie. Dowodem na to może być choćby to, że wywiad rzeka z nią (przeprowadzony przez Emilię Padoł) zwyciężył na Bestsellerach Empiku 2024 w kategorii "literatura faktu". Sporą popularnością cieszy się także jej córka - Ola Kwaśniewska. W cieniu obu pań długo znajdował się Kuba Badach. Sporo zmieniło sie jednak po tym, gdy muzyk został trenerem w "The Voice of Poland". Nagle w kolejce do wywiadów z mężem Oli Kwaśniewskiej zaczęła ustawiać się kolejka. Wielu dziennikarzy pyta Kubę Badacha o relacje z teściową. W podcaście "Coolturalne rozmowy" zdradził on, że trafił do serca Jolanty Kwaśniewskiej dzięki... sprzątaniu. Korzystają zapewne na tym inni członkowie rodziny.

Moją zaletą jest to, że potrafię sprzątać, więc teściowa mnie lubi, no bo ona też lubi sprzątać, więc jesteśmy oboje po prostu freakami porządków

- wypalił muzyk. Teraz z kolei o Kubie Badachu wypowiedziała się była pierwsza dama.

Tak Jolanta Kwaśniewska nazwała zięcia. Kuba Badach "podziemny"

Jolanta Kwaśniewska z rozmowie z RMF FM została spytana o relacje z zięciem. Niespodziewanie była prezydentowa odniosła się do artystycznej i telewizyjnej działalności męża swojej córki. To, jak Jolanta Kwaśniewska publicznie nazwala Kubę Badacha, może zadziwiać. Wydaje się jednak, że powiedziała to serio.

Znam Kubę od kilkunastu lat. On jest naprawdę świetnym artystą, takim podziemnym, bo nie słyszę go w radiu

- stwierdziła. Podziemny? Kuba Badach? Nam to trochę nie pasuje. Zięć będzie musiał wyjaśnić to z teściową. Na pewno Jolanta Kwaśniewska nie miała niczego złego na myśli. Mało tego, bardzo pozytywnie oceniła występy męża córki w "The Voice of Poland".

Kuba jest profesjonalistą. Ja tego oczekuję od jurorów. Jestem gigantyczną fanką. Razem z Olą oglądamy brytyjskiego "The Voice" i podziwiamy tych jurorów, którzy w sposób kompetentny, wspierający, oceniają osoby, które biorą udział w tym programie. Mam wrażenie, że tak właśnie zachowuje się w tym programie Kuba. Lubię go oglądać, mądrze facet gada

- podsumowała Jolanta Kwaśniewska.

W galerii prezentujemy zdjęcia Kuby Badacha i jego teściów

Sonda Czy Kuba Badach to przystojniak? Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Autor: