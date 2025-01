Kuba Badach ujawnił prawdę o Jolancie Kwaśniewskiej. Ale wypalił! Teraz musi wziąć mopa i szorować podłogę

Mało kto wiedział to o żonie Andrzeja Rosiewicza. Szokujące, co wyszło na jaw!

Kuba Badach uważał, że Kwaśniewscy są "nienormalni"

Kuba Badach i Ola Kwaśniewska to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych par w Polsce. Ich ślub, który odbył się w 2012 roku, wzbudzał ogromne emocje. Mimo że Aleksander Kwaśniewski już od siedmiu lat nie był prezydentem RP, ciągle cieszył się gigantyczną popularnością i wśród sporej części społeczeństwa wielką sympatią. Z kolei Jolanta Kwaśniewska do dziś przez większość Polaków uważana jest za najlepszą polską pierwszą damę w historii III RP. Świadczy o tym choćby sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Wejście do takiej rodziny na pewno nie jest łatwe. Kuba Badach jednak - idąc za miłością do prezydentówny - odważył się to zrobić. I na pewno nie żałuje. Na początku znajomości muzyka z Olą - delikatnie mówiąc - dziwił go stosunek rodziny Kwaśniewskich do psów.

Mój mąż nigdy nie miał zwierząt przed Lulą, bo Lula to jest nasz pierwszy wspólny pies. Ja od dziewiątego roku życia miałam psy i on jak obserwował naszą relację, w sensie moją i moich rodziców z psami, to uważał, że jesteśmy nienormalni. To jest po prostu niemożliwe, że wszyscy mają taką relację z psami, jak my

- zdradziła Ola Kwaśniewska w rozmowie z Izabellą Krzan dla TVN Style.

Potem jednak i Kuba Badach został psiarzem. Muzyk z kolei w jednym z wywiadów powiedział, jak wyglądają relacje rodzinne, i ujawnił prawdę o Jolancie Kwaśniewskiej. Okazuje się, że wokalista serce teściowej zdobył w dość nietypowy sposób. Kluczem okazała się... miłość do sprzątania.

Moją zaletą jest to, że potrafię sprzątać, więc teściowa mnie lubi, no bo ona też lubi sprzątać, więc jesteśmy oboje po prostu freakami porządków

- wypalił w podkaście ""Coolturalne rozmowy". Cóż... Kuba Badach chyba nie na wyjścia i musi wziąć mopa w swoje ręce i szorować podłogi! No ale skoro to lubi, to chyba nie jest jakiś wielki problem.

Kuba Badach i teściowie

