Kuba Badach przez "The Voice od Poland" ma mniej czasu dla Oli Kwaśniewskiej

Kuba Badach i Ola Kwaśniewska tworzą chyba jedno z najbardziej zgodnych małżeństw w naszym celebryckim światku. Przez lata mąż córki byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego znajdował się w cieniu żony. Ostatnio jednak z niego wyszedł dzięki przyjęciu posady jurora i trenera w "The Voice od Poland". Tam Kuba Badach wdaje się w potyczki słowne z Michałem Szpakiem, które elektryzują widzów. Niestety udział w show TVP niesie za sobą konsekwencje w życiu prywatnym. Wokalista ma teraz mniej czasu dla Aleksandry Kwaśniewskiej. To jednak ma się zmienić.

Czas wolny to jest towar w tej chwili najbardziej deficytowy w moim życiu i w rodzinie, więc staramy się z żoną właśnie w tej chwili już tak poukładać kalendarz, żeby od przyszłego roku znaleźć balans pomiędzy pracą a byciem po prostu ze sobą

- wyznał w rozmowie z "Na żywo". Na szczęście - jak dodał - gdy jest już z żoną, to czas ten wykorzystuje na "100 proc.". A Kubę Badacha i Olę Kwaśniewską łączy nie tylko życie prywatne, lecz także zawodowe.

Kuba Badach popłakał się, gdy przeczytał tekst Oli Kwaśniewskiej

Córka byłego prezydenta RP pisze dla męża teksty piosenek, które ten wykorzystuje w swoich kompozycjach. Jeden tak bardzo go wzruszył, że aż się popłakał.

Na płycie "Oldschool" po raz pierwszy pracowałem z Olą, moją żoną. Nawiązaliśmy współpracę twórczą. Ola właściwie wtedy uratowała mi sytuację, ponieważ brakowało mi kilku tekstów na ten album. I Ola mówi: "słuchaj, może ja spróbuję coś napisać". Napisała tekst do "Wall of Kindness". Jak położyła mi ten tekst na biurku, to po prostu popłakałem się, jak to przeczytałem. To jest piękna historia. Taki list ojca do nowonarodzonego dziecka

- zdradził piosenkarz w rozmowie z Radiem dla Ciebie.

Ola Kwaśniewska o Kubie Badachu: Uważał, że jesteśmy nienormalni

Mimo że Kuba Badach i Ola Kwaśniewska uchodzą za małżeństwo niemal idealne, kiedyś wokalista nieco dziwnie postrzegał rodzinę Kwaśniewskich. Za nienormalny bowiem uważał ich stosunek do psów. Jak widać jednak, nie zniechęciło go to do zawarcia związku małżeńskiego z Olą. O tamtych czasach córka Aleksandra Kwaśniewskiego opowiedziała w rozmowie z Izabellą Krzan dla TVN Style.

Mój mąż nigdy nie miał zwierząt przed Lulą, bo Lula to jest nasz pierwszy wspólny pies. Ja od dziewiątego roku życia miałam psy i on jak obserwował naszą relację, w sensie moją i moich rodziców z psami, to uważał, że jesteśmy nienormalni. To jest po prostu niemożliwe, że wszyscy mają taką relację z psami, jak my

- wspominała Ola Kwaśniewska. Dziś śmiało można powiedzieć, że Kuba Badach zaraził się miłością do psów od żony i jej rodziny.

