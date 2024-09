Smutna prawda o małżeństwie Kuby Badacha i Oli Kwaśniewskiej. Potężny deficyt

Nie pasuje to do niego

Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewska ślub

Aleksandra Kwaśniewska zanim wyszła za Kubę Badacha, zaręczona była z utytułowanym florecistą Wojciechem Szuchnickim. Z małżeńskich planów jednak nic nie wyszło, a potem córka byłego prezydenta RP związała się z muzykiem, który jest synem byłego posła SLD i członka PZPR, znanego także pod przydomkiem "król kefirów" (polityk był prezesem zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Krasnystaw) Tadeusza Badacha. Lewicowe poglądy ojców najpewniej zbliżyły do siebie dzieci. Ślub Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha odbył się 22 września 2012 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na warszawskiej Starówce. Niemal 12 lat po wstąpieniu w związek małżeński, Ola i Kuba nadal są w sobie szaleńczo zakochani. W ich życiu pojawił się jednak spory kłopot.

Deficyt w małżeństwie Oli Kwaśniewskiej i Kuby Badacha. Smutne wyznanie

Prawdę o małżeństwie z Olą Kwaśniewską Kuba Badach wyjawił w najnowszej rozmowie z magazynem "Na żywo". Artysta wspomniał o poważnym deficycie, który trapi małżonków. Na szczęście próbują oni znaleźć na to lekarstwo.

Czas wolny to jest towar w tej chwili najbardziej deficytowy w moim życiu i w rodzinie, więc staramy się z żoną właśnie w tej chwili już tak poukładać kalendarz, żeby od przyszłego roku znaleźć balans pomiędzy pracą a byciem po prostu ze sobą

- podkreślił Kuba Badach, jednocześnie prewencyjnie ucinając potencjalne plotki o kryzysie w małżeństwie. Gdy artysta i Aleksandra Kwaśniewska są już razem, nie marnują czasu.

Na szczęście te wszystkie momenty, które spędzamy razem, wykorzystujemy na 100 proc.

- zaznaczył juror najnowszej edycji programu "The Voice of Poland". Co ciekawe, w przeszłości Kuba Badach miał już propozycje udziału w show TVP. Konsekwentnie jednak je odrzucał. Powodem był już wtedy przepełniony kalendarz i odpowiedzialność za kumpli z kapeli.

To jest jednak zespół ludzi, którzy też planują budżety domowe i tak dalej

- tłumaczył mąż Oli Kwaśniewskiej. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze i muzyk w końcu trafił do "The Voice of Poland".

Stwierdziłem, że nie mogę zrobić czegoś takiego, że przedłożyć występy w telewizji przed granie koncertów, bo jednak granie koncertów to jest mój największy żywioł, ale myślę, że po tym sezonie może się okazać, że bycie trenerem w "The Voice of Poland" będzie odkryciem i dla mnie, i dla telewidzów

- stwierdził Kuba Badach.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Oli Kwaśniewskiej i Kuby Badacha

Sonda Lubisz Kubę Badacha? Tak Nie przepadam Nie mam zdania