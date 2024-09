Zdębieliśmy, słysząc, kim jest ojciec Kuby Badacha! Król kefirów i znany polityk. Mało kto o tym wie

Kuba Badach to znany i lubiany artysta, który zdobył uznanie nie tylko w Polsce, lecz również za granicą. Jest muzykiem, wokalistą, kompozytorem, aranżerem, producentem i dziennikarzem muzycznym. Dwukrotnie został laureatem nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka. Prywatnie jest mężem Aleksandry Kwaśniewskiej, córki Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Para poznała się w 2009 roku, a ślub wzięła 22 września 2012 roku w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Uroczystość wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów, z oczywistych powodów. Ale sam Badach raczej stroni od mediów plotkarskich i wizyt na pierwszych stronach prasy tabloidowej. Teraz znów jest na ustach wszystkich, a to za sprawą angażu do programu "The Voice of Poland", gdzie Badach został jurorem. Tymczasem niewiele osób wie o tym, kim jest ojciec Kuby Badacha. Tadeusz Badach, tata wokalisty, to znany polityk, który został dodatkowo okrzyknięty "królem kefirów". Sam Kuba przez pewien czas miał nawet ksywkę "książę kefirów". Poznajcie szczegóły.

Kim jest tata Kuby Badacha, Tadeusz Badach? Król kefirów i znany polityk

Tadeusz Badach, tata Kuby Badacha, od kilkudziesięciu lat jest związany z firmą mleczarską. Stąd przydomek "króla kefirów", który mu niegdyś nadano - rzecz jasna nieoficjalnie. Mężczyzna dokładnie w 1977 roku objął funkcję prezesa zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Krasnystaw. Jest także związany z polityką. Jak czytamy, w 1974 roku wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1989 do 1991 r. był posłem na Sejm kontraktowy. W trakcie kadencji wstąpił do Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej, zasiadał w dwóch komisjach stałych i jednej nadzwyczajnej. W latach 1998–2001 zasiadał natomiast w sejmiku lubelskim. W wyborach parlamentarnych w 2001 r., startując z listy koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy w okręgu chełmskim, otrzymał 7588 głosów, uzyskując mandat posła IV kadencji. W 2005 r. nie ubiegał się jednak o reelekcję.

Co ciekawe, Tadeusz Badach został nawet odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi - stało się w 1988 roku. Z kolei lata później, w 2015 roku, otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odroczenia Polski (w 2004 r. dodatkowo dostał też Krzyż Kawalerski tego orderu). Wygląda więc na to, że Kuba Badach nie jest jedyną osobą w rodzinie o bogatych doświadczeniach i ciekawych umiejętnościach. Wiedzieliście o tym? Dajcie znać i zobaczcie galerię zdjęć.

