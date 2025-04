Kultowy gwiazdor seriali nie żyje! Fani zalali się łzami

Do mediów dotarła bardzo smutna wiadomość. Gwiazdor legendarnych seriali, Lee Montague odszedł. Miał 97 lat. O jego śmierci poinformowała instytucja charytatywna, której do ostatnich dni przewodził.

Gdzie zagrał Lee Montague

Brytyjski aktor, Lee Montague był królem seriali telewizyjnych. Zagrał m.in. w: "The Sweeney", "Bergerac" i "Seconds Out". Jego role od dawna mają już status kultowych, a sam aktor ma niezliczone rzesze fanów na całym świecie.

Lee Montague oczywiście pojawiał się także kinowych hitach. Jego fani nigdy nie zapomną: "Moulin Rouge" z 1952 r., "Brass Target" z 1978 r., "Brother Sun, Sister Moon" z 1972 r. oraz "How I Won the War" z 1967 r. Aktor z wieloma wybitnymi reżyserami, którzy cenili go za talent i oddanie każdej roli. Montague zagrał w ponad 30 produkcjach filmowych do już wymienionych należy dodać: "Bill Budd" i "Jesus of Nazareth" z Robertem Powellem. Ale jego zaangażowanie w sztukę nie ograniczało się tylko do aktorstwa!

Gwiazdor i społecznik

Keats Community Library w nekrologu Lee Montague podkreśliła, że gwiazdor był niezwykle oddany swojej lokalnej społeczności. Biblioteka nazwała aktora swoim "prawdziwym zbawcą". Kiedy instytucji groził upadek, aktor zrobił wszystko, aby uratować organizację przed rządowymi sankcjami. Gdyw 2011 r. bibliotekę zamknięto, w dodatku bez uprzedzenia, Montague stworzył komitet sąsiedzki, który przekształcił się w organizację charytatywną Keats Community Library. Działają do dziś.

