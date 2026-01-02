Najpierw rozstanie, teraz ślub. Sandra Kubicka ogłasza dobrą nowinę! Trudno za tym nadążyć

Sandra Kubicka i Baron rozstają się, schodzą, potem znowu się rozstają, biorą rozwód, myślą o powrocie... Trudno nad tym wszystkim nadążyć. W momencie przygotowywania tego materiału, Kubicka i Baron ponownie się rozstali. Ostatnie dni były dla nich wyjątkowo burzliwe, co można było zobaczyć przeglądając ich konta w mediach społecznościowych. Ale prawdziwa petarda miała dopiero nadejść. Sandra Kubicka pod koniec roku wyznała bowiem, że... będzie ślub. Ale spokojnie, nie z Baronem. Po rozstaniu z partnerem, przyjdzie jej bawić się na "cudzym" weselu - swoich dobrych przyjaciół, którzy - jak sama mówi - nie zostawili jej w dołku.

- Nasze pierwsze wspólne zdjęcie w tym roku. Nie mamy fot, bo gdy się widzimy to nie mamy czasu ich robić, mamy za fajny czas razem. Dobra, to the point... Kończę rok z ludźmi, na których mogłam liczyć w najgorszych chwilach w 2025. Kocham, dziękuję. 2026 będzie piękny, bo państwo Dudek biorą ślub - napisała Sandra Kubicka, wrzucając zdjęcie z wokalistą Dominikiem Dudkiem oraz jego ukochaną.

Warto dodać, że Dominik Dudek nie jest przypadkowym "kolegą z ulicy", a również od dawna funkcjonuje w polskim show-biznesie. Na pewno go kojarzycie! Szczegóły poniżej.

Sandra Kubicka i Dominik Dudek są przyjaciółmi? To z nimi celebrytka spędziła sylwestra

Sandra Kubicka i Dominik Dudek oraz jego ukochana spędzili razem sylwestra. Mężczyzna to znany piosenkarz, autor tekstów i kompozytor, który największą sławę zyskał za sprawą wygranej w 13. edycji programu "The Voice Of Poland" w 2022 roku. Wyróżnia się charakterystyczną czapką, tworzy w klimacie rocka, popu i folku, pisze własne piosenki i zyskał popularność również dzięki udziałowi w preselekcjach do Eurowizji. Wcześniej występował w zespole Redford, a jego debiutancki singiel po wygranej to "Be Good".

Teraz, wraz z ogłoszeniem ślubu, w mediach plotkarskich będzie pewnie o nim jeszcze głośniej. Fani już zastanawiają się, czy ukochana artysty z Sandrą Kubicką u boku wejdzie w celebrycki świat z impetem. Czekamy.

