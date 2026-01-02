Najpierw rozstanie, teraz ślub. Sandra Kubicka ogłasza dobrą nowinę! Trudno za tym nadążyć

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2026-01-02 10:40

Sandra Kubicka i Baron znowu się rozstali, a perypetie ich związku od dłuższego czasu możemy śledzić za pośrednictwem mediów społecznościowych i relacji serwisów plotkarskich. W nowym roku, który właśnie się zaczyna, celebrytka ma zapewne wiele postanowień. Jednym z nich jest... ślub. Sandra Kubicka właśnie ogłosiła dobrą wiadomość. Aż trudno za tym nadążyć. Szczegóły poniżej.

Sandra Kubicka

i

Autor: AKPA/Instagram/ Archiwum prywatne

Sandra Kubicka i Baron rozstają się, schodzą, potem znowu się rozstają, biorą rozwód, myślą o powrocie... Trudno nad tym wszystkim nadążyć. W momencie przygotowywania tego materiału, Kubicka i Baron ponownie się rozstali. Ostatnie dni były dla nich wyjątkowo burzliwe, co można było zobaczyć przeglądając ich konta w mediach społecznościowych. Ale prawdziwa petarda miała dopiero nadejść. Sandra Kubicka pod koniec roku wyznała bowiem, że... będzie ślub. Ale spokojnie, nie z Baronem. Po rozstaniu z partnerem, przyjdzie jej bawić się na "cudzym" weselu - swoich dobrych przyjaciół, którzy - jak sama mówi - nie zostawili jej w dołku.

- Nasze pierwsze wspólne zdjęcie w tym roku. Nie mamy fot, bo gdy się widzimy to nie mamy czasu ich robić, mamy za fajny czas razem. Dobra, to the point... Kończę rok z ludźmi, na których mogłam liczyć w najgorszych chwilach w 2025. Kocham, dziękuję. 2026 będzie piękny, bo państwo Dudek biorą ślub - napisała Sandra Kubicka, wrzucając zdjęcie z wokalistą Dominikiem Dudkiem oraz jego ukochaną.

Warto dodać, że Dominik Dudek nie jest przypadkowym "kolegą z ulicy", a również od dawna funkcjonuje w polskim show-biznesie. Na pewno go kojarzycie! Szczegóły poniżej.

Sandra Kubicka i Dominik Dudek są przyjaciółmi? To z nimi celebrytka spędziła sylwestra

Sandra Kubicka i Dominik Dudek oraz jego ukochana spędzili razem sylwestra. Mężczyzna to znany piosenkarz, autor tekstów i kompozytor, który największą sławę zyskał za sprawą wygranej w 13. edycji programu "The Voice Of Poland" w 2022 roku. Wyróżnia się charakterystyczną czapką, tworzy w klimacie rocka, popu i folku, pisze własne piosenki i zyskał popularność również dzięki udziałowi w preselekcjach do Eurowizji. Wcześniej występował w zespole Redford, a jego debiutancki singiel po wygranej to "Be Good".

Czytaj także:  Sandra Kubicka wyniosła się z domu i nadaje z nowego mieszkania! Pokazała łazienkę

Teraz, wraz z ogłoszeniem ślubu, w mediach plotkarskich będzie pewnie o nim jeszcze głośniej. Fani już zastanawiają się, czy ukochana artysty z Sandrą Kubicką u boku wejdzie w celebrycki świat z impetem. Czekamy.

Galeria zdjęć: Baron i Sandra Kubicka znów się rozstali. Ich syn Leonard nie spędził świąt z ojcem

Baron
14 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Lubisz Sandrę Kubicką?
Sandra Kubicka zrelacjonowała ciężką podróż na wakacje. "To był koszmar"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SANDRA KUBICKA
BARON