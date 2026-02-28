Blanka kontra Cleo już w pierwszym odcinku! „The Voice Kids” wraca z głośnymi zmianami

Prawie 100 dzieci i rekord zgłoszeń. „Poziom przekracza oczekiwania”

W nowym sezonie zobaczymy niemal 100 młodych wokalistów z całej Polski. Twórcy show podkreślają, że liczba zgłoszeń pobiła dotychczasowe rekordy, a poziom uczestników ma być wyjątkowo wysoki. Tym razem dzieciaki będą walczyć nie tylko o sympatię widzów i trenerów, ale także o szansę na występ na międzynarodowej scenie.

To będzie edycja, jakiej jeszcze nie było. Łączymy format, który kochają miliony, z ogromną odpowiedzialnością wyboru naszego reprezentanta na nadchodzącą Eurowizję Junior. Liczba zgłoszeń do programu pobiła wszystkie dotychczasowe rekordy, a poziom uczestników przekracza wszelkie oczekiwania - zapowiadają twórcy talent show telewizyjnej Dwójki.

Cleo zostaje, a obok niej… Blanka i Tribbs

W roli trenerki ponownie zobaczymy Cleo, a do czerwonych foteli dołączają dwie nowe twarze: Blanka oraz Tribbs. Produkcja zapowiada, że nowy skład trenerski wniesie do programu świeżą energię, humor i jeszcze bardziej zaciętą rywalizację o najlepsze głosy. Trenerzy mają stosować „finezyjne sposoby”, by przyciągnąć talenty do swoich drużyn.

„Muzyczne starcie” trenerek w premierze. Będzie głośno!

Już pierwszy odcinek ma mieć efekt „wow”. W zapowiadanym muzycznym starciu Blanka zmierzy się z hitem Cleo „My Słowianie”, a Cleo wykona własną interpretację eurowizyjnego „Solo”. To ma być dopiero początek emocji, które – według twórców – rozkręcą ten sezon na zupełnie nowym poziomie.

Nowych uczestników widzowie poznają z prowadzącymi: Pauliną Chylewską, Michaliną Sośną, Janem Dąbrowskim i Antonim Scardiną.

„The Voice Kids” startuje 28 lutego o 20:30 w TVP2 i TVP VOD. Sobotnie wieczory mają upłynąć pod znakiem wzruszeń, radości i wielkich marzeń – tym razem również tych eurowizyjnych.

