Blanka kontra Cleo już w pierwszym odcinku! „The Voice Kids” wraca z głośnymi zmianami

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2026-02-28 10:09

To może być najbardziej emocjonująca edycja w historii programu. „The Voice Kids” wraca na antenę TVP2 już 28 lutego o 20:30 (także w TVP VOD) i od razu wprowadza zmianę, która wywraca stawkę do góry nogami. Zwycięzca 9. edycji nie tylko zgarnie statuetkę, kontrakt płytowy i nagrodę pieniężną – ma też automatycznie zostać reprezentantem Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior.

Prawie 100 dzieci i rekord zgłoszeń. „Poziom przekracza oczekiwania”

W nowym sezonie zobaczymy niemal 100 młodych wokalistów z całej Polski. Twórcy show podkreślają, że liczba zgłoszeń pobiła dotychczasowe rekordy, a poziom uczestników ma być wyjątkowo wysoki. Tym razem dzieciaki będą walczyć nie tylko o sympatię widzów i trenerów, ale także o szansę na występ na międzynarodowej scenie.

To będzie edycja, jakiej jeszcze nie było. Łączymy format, który kochają miliony, z ogromną odpowiedzialnością wyboru naszego reprezentanta na nadchodzącą Eurowizję Junior. Liczba zgłoszeń do programu pobiła wszystkie dotychczasowe rekordy, a poziom uczestników przekracza wszelkie oczekiwania - zapowiadają twórcy talent show telewizyjnej Dwójki.

Cleo zostaje, a obok niej… Blanka i Tribbs

W roli trenerki ponownie zobaczymy Cleo, a do czerwonych foteli dołączają dwie nowe twarze: Blanka oraz Tribbs. Produkcja zapowiada, że nowy skład trenerski wniesie do programu świeżą energię, humor i jeszcze bardziej zaciętą rywalizację o najlepsze głosy. Trenerzy mają stosować „finezyjne sposoby”, by przyciągnąć talenty do swoich drużyn.

Zobacz też: Wielka rewolucja w „The Voice Kids”! Nowy trener i pożegnanie legend programu – fani w szoku

„Muzyczne starcie” trenerek w premierze. Będzie głośno!

Już pierwszy odcinek ma mieć efekt „wow”. W zapowiadanym muzycznym starciu Blanka zmierzy się z hitem Cleo „My Słowianie”, a Cleo wykona własną interpretację eurowizyjnego „Solo”. To ma być dopiero początek emocji, które – według twórców – rozkręcą ten sezon na zupełnie nowym poziomie.

Nowych uczestników widzowie poznają z prowadzącymi: Pauliną Chylewską, Michaliną Sośną, Janem Dąbrowskim i Antonim Scardiną.

„The Voice Kids” startuje 28 lutego o 20:30 w TVP2 i TVP VOD. Sobotnie wieczory mają upłynąć pod znakiem wzruszeń, radości i wielkich marzeń – tym razem również tych eurowizyjnych.

Zobacz też: Muzyczny wizjoner z Polski, który rozkręca światowe imprezy. Kim jest Tribbs?  

The Voice Kids 2026
Galeria zdjęć 30
Super Express Google News
Teo Tomczuk nie dostał się do "The Voice Kids", bo wyglądał ZA STARO
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

The Voice Kids
Cleo (Joanna Klepko)
BLANKA
Tribbs (Mikołaj Trybulec)